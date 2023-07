Caos en Valencia para votar en este 23J: 450€ de taxi para ir a Madrid

Una inundación en un túnel interrumpió la entrada y salida de trenes en Valencia causando un caos en estas elecciones del 23J. Una afectada cuenta su experiencia a ESdiario.

Una grave incidencia en el túnel de San Isidro, que conecta Madrid con Valencia a través de la línea de AVE, ha dejado a miles de ciudadanos valencianos y madrileños sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto en estas elecciones del 23 de julio o, en el mejor de los casos, ver retrasada su llegada a las urnas.

Diversos trayectos se han visto afectados por esta incidencia, incluyendo los servicios de AVE entre la Comunitat Valenciana y Madrid, el servicio de Ouigo que opera entre las estaciones de Joaquín Sorolla y Chamartín, y también el AVE Valencia-Sevilla. Adicionalmente, se ha informado que un tren AVLO con destino Madrid-Valencia tuvo que detenerse en Requena, así como un tren Ouigo en la ciudad de Cuenca, entre otros casos.

Un taxi de Valencia a Madrid por 450€ para votar

Gema, una afectada por estos cortes ferroviarios, ha contado en exclusiva a este periódico su dramática experiencia para conseguir llegar a Madrid desde Valencia y ejercer, así, su derecho a voto.

"Buenos días, mi nombre es Gema y quiero contaros la experiencia que he tenido hoy, día 23 de julio, para poder votar y cumplir con mi obligación electoral", empieza contando la afectada a ESdiario.

"Yo estaba en Valencia, tengo que votar en Madrid y hoy los trenes de Valencia a Madrid no estaban operativos. Cuando hemos llegado a la estación nos hemos encontrado con cientos, si no eran algún más y llegaban a las mil, mil y pico personas, que no han podido viajar porque los trenes no estaban operativos ya que desde las cinco de la mañana ya se sabía que había una avería en el túnel de Cuenca", explica la afectada.

Billete de la afectada en este 23J, desde Valencia a Madrid

"Al parecer primero ha habido un incendio, luego ha habido una inundación y luego ha habido cualquier otra avería. Ninguna de las compañías, ni Renfe, ni Avlo, ni Iryo han puesto autobuses para los viajeros que veníamos a Madrid a votar, que éramos prácticamente el 80% de los que estábamos allí, para que pudiésemos venir a Madrid a cumplir con nuestra obligación. Había mucha gente que estaba solicitando ese servicio pero las compañías no lo ponían, no nos daban ninguna solución", incide Gema a ESdiario.

"Directamente han mandado un mensaje a nuestros móviles diciendo que no nos acercáramos y que no fuéramos ni a la estación de Valencia Joaquín Sorolla ni a las estaciones de San Martín. En nuestro caso, mi marido y yo, pues, bueno, por suerte -o por desgracia- hemos tenido la oportunidad de coincidir con otra persona y hemos decidido venir a Madrid en taxi pagando junto con otra persona la cantidad de 450 euros (nosotros 300 y la otra persona 150 euros) para poder venir a Madrid y votar porque creemos que es necesario un cambio y para poder cumplir con nuestra obligación", asegura la afectada a este periódico.

"Sabiendo que allí se quedaban cientos de personas con esa sensación de querer venir a votar y además diciendo claramente que querían venir porque querían realizar un cambio con el gobierno actual y realmente no sé qué es lo que ha ocurrido con ellos pero cierto que muchos no podían permitirse el lujo de pagar un taxi para venir hasta Madrid porque realmente no es barato", explica.

"Lo que no entiendo es por qué estas compañías no han puesto a disposición de los clientes que tenían esos billetes de AVE por lo menos un autobús que fuese hasta la siguiente estación pasada a Cuenca, no lo han hecho, no han dado más explicaciones, la gente estaba allí sentada, tumbada, tirada en la estación y lo que más me indigna es que pueden ser muchos muchos muchos votos porque son tres AVE de tres compañías distintas que salen prácticamente cada hora y que estamos hablando que pueden ser pues, no sé, 10, 12, 13 mil votos que pueden cambiar pues a lo mejor el resultado de unas elecciones aquí en Madrid", sentencia.