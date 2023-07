Una estrella del Barça rechazó una oferta mareante que le llegó de Arabia Saudí

Un jugador importante de la plantilla del club azulgrana, muy valorado por Xavi Hernández, habría rechazado una propuesta multimillonaria que le llegó desde el equipo de Cristiano Ronaldo.

El mercado de fichajes continúa en marcha. Más allá de los nombres de Kylian Mbappé, Joao Félix, Bernardo Silva o Harry Kane, entre otros muchos, hay más futbolistas que no tienen nada claro su futuro. De aquí a final de agosto todavía queda mucho tiempo, ya sea como para cerrar ventas o firmar renovaciones, algo que podría suceder en el caso de Ousmane Dembélé, futbolista del Barcelona que ha sido tentado por Arabia Saudí.

Al igual que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé termina su contrato el próximo 30 de junio, por lo que estaría entrando en su última temporada. Y como sucediese con su compatriota, en los últimos años protagonizó un culebrón sobre si renovaba o se marchaba libre. Finalmente, como su compañero de selección, optó por continuar en su club, gracias, en gran parte, a la confianza que Xavi Hernández depositó en él desde que llegó al Camp Nou para sustituir a Ronald Koeman.

Esa renovación de Ousmane Dembélé se produjo a toda prisa. Le querían clubes como Chelsea o PSG, entre otros, pero finalmente apostó por continuar en un Barcelona en el que no había logrado explotar por culpa de las lesiones. Con una rebaja considerable de la cláusula de rescisión, El Mosquito amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2024 y desde hace meses en las oficinas del Camp Nou están como locos por sentarse a negociar con él una nueva ampliación.

Y es que en el Barcelona no quieren que se produzca otro culebrón como el de hace dos años. Es por ello que buscarán llegar a un acuerdo con el ex futbolista del Borussia Dortmund y con su representante. Pero mientras esa firma no llega, son varios los clubes que han decidido tocar a la puerta de un Ousmane Dembélé que podría marcharse libre cuando acabe la temporada que arrancará en menos de un mes.

Una oferta mareante

Una de esas llamadas que ha recibido Ousmane Dembélé ha llegado desde Arabia Saudí. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 50 millones que figuran en el contrato del extremo galo. La propuesta que le han puesto sobre la mesa es de 5 años y 40 millones por cada uno de ellos, según ha informado Santi Aouna.

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2023

Esta información apunta a que Ousmane Dembélé habría rechazado esta propuesta del fútbol árabe, que tan de moda se ha puesto últimamente. Hubiera sido compañero de Cristiano Ronaldo o Marcelo Brozovic, pero el galo estaría centrado en llegar a un acuerdo con el Barcelona para extender su contrato y seguir vistiendo de azulgrana las próximas temporadas.