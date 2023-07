El sindicato de futbolistas galo denuncia al PSG por "acoso moral" a Mbappé

El culebrón está en su punto más alto, desde los rumores sobre su marcha este mismo verano hasta la denuncia que ha sufrido el club parisino por dejarle fuera de la gira por Japón y Corea.

El culebrón Kylian Mbappé está dando mucho que hablar. En lo futbolístico, en lo económico y también en lo extra deportivo. El dejarlo fuera de la gira asiática de pretemporada por Japón y Corea del Sur hizo que todos los rumores sobre su marcha este verano se disparasen, pero ese hecho también puede acarrearle bastantes problemas a un PSG al que se le acusa de "acoso moral" contra el delantero galo.

Este viernes el PSG anunciaba la lista de futbolistas que viajaban a Japón y Corea del Sur en esta gira de pretemporada donde los de Luis Enrique disputarán varios amistosos. Durante semanas se habló que Kylian Mbappé iría con el equipo, pero finalmente se quedó fuera y esto ha hecho estallar, más aún, un culebrón que se desconoce cuánto tiempo se extenderá.

Kylian Mbappé tiene hasta el 31 de julio para activar la cláusula del contrato que le haría ampliar automáticamente su relación con el PSG hasta el 30 de junio de 2025. El futbolista no quiere porque busca cumplir su último año y cobrar toda la prima por fidelidad. Eso ha llevado a Nasser Al-Khelaifi a darle un ultimátum y si llega agosto y no ha renovado intentarán por todos los medios venderlo. Eso sí, si el delantero no quiere no se irá.

🔁¡ALGO HA CAMBIADO y sigue vistiendo de 'BLANCO'!



📝MBAPPÉ hoy sí paró a firmar autógrafos, el día después de conocer el 'castigo' del PSG (No dejarle viajar a la Gira de Japón).



Via Hamza_rmfc pic.twitter.com/v7NW4Xx7xx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 22, 2023

Es por ello que ya han comenzado las técnicas de presión del PSG para que Kylian Mbappé renueve. La primera ha sido la publicidad negativa que se le está dando ante los aficionados y la segunda ha sido la de dejarle en tierra en vez de llevarlo a la gira asiática. Ahora mismo el atacante que ganó el Mundial de Rusia 2018 con Francia se encuentra entrenando en la capital de su país natal con los descartes del club parisino.

Esta actuación del PSG ha molestado muchísimo, sobre todo al sindicato de futbolistas profesionales de Francia, que no han dudado de cargar contra el club que preside Nasser Al-Khelaifi por el trato discriminatorio sobre Kylian Mbappé. La organización ha emitido un comunicado oficial en el que ha cargado duramente contra la entidad del Parque de los Príncipes porque consideran que están "degradando" al delantero.

El comunicado del sindicato

"Ejercer presión a un asalariado degradando sus condiciones de trabajo, por ejemplo, para forzarle a irse o a aceptar lo que quiere constituye acoso moral", rezaba un trozo del comunicado oficial del sindicato. "Todos los jugadores deben beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo que el resto", añadían.

🇫🇷🚨 El sindicato de futbolistas de Francia denuncia que apartar de la gira a Mbappé es "acoso moral"



🗣️🐢 La organización lo valora como una medida de fuerza por negarse a renovar https://t.co/MkibM1v17O — Tiempo de Juego (@tjcope) July 22, 2023

Además, también hubo un apartado en el que se dirigieron a Nasser Al-Khelaifi directamente, ya no solo por Mbappé, sino por el resto de jugadores que se encuentran entrenando en París por ser descartes, como Keylor Navas, Wijnaldum o Leandro Paredes. "Siguen a día de hoy bajo contrato con el PSG", escribieron antes de volver al tema de Mbappé: "¿No forma parte de los planes del técnico el máximo goleador de la historia del club parisino, mejor jugador del mundo, podría pasar un poco por un argumento falaz?".