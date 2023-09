Históricos del PSOE piden elecciones a Sánchez antes de ceder ante Puigdemont

El ex ministro Jordi Sevilla resume con un “pido elecciones” las exigencias del prófugo mientras Nicolás Redondo considera “una inmoralidad” pactar con él: “el PSOE ya tarda en decir no”

No sólo el ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha hablado para alertar a su partido en contra del pacto con Junts. Las exigencias públicas del prófugo Carles Puigdemont para hacer presidente a Pedro Sánchez o si no ir a elecciones han hecho que otros históricos del PSOE den un paso al frente y rechacen estas cesiones.

"Oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo", ha respondido el ex ministro socialista de Administraciones Públicas con Zapatero, Jordi Sevilla, tras conocerse las condiciones que imponía Carles Puigdemont para llegar a un acuerdo con el PSOE.

Jordi Sevilla alertaba además de que “me niego a comprar el marco de Carles Puigdemont: la política del procés tuvo respuesta política, el 155, ya levantado. El resto, sanciones jurídicas frente a delitos no políticos. No ha habido ni hay presos políticos”.

Oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo. — jordi sevilla segura (@sevillajordi) September 5, 2023

Nicolás Redondo: "ya estamos tardando en decir no" a Puigdemont

Otro socialista que no se ha mordido la lengua es el ex secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, que directamente ha considerado “una inmoralidad” que el PSOE pueda formar gobierno con los apoyos del partido de Carles Puigdemont tras las exigencias planteadas.

"Estamos tardando los socialistas en decirle que no a Puigdemont", ha subrayado el histórico líder del PSE, añadiendo que “es imposible que aceptemos ser secuestrados por un personaje que no se ha presentado ante la justicia española, que este personaje dicte la política de los ciudadanos de Conil o Fuenterrabía”.

Para Nicolás Redondo, Pedro Sánchez "tiene que rechazarlo ya" el acuerdo de Puigdemont, y ha advertido que “Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y muchos más socialistas estarían absolutamente en contra de la claudicación genuflexa ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante la justicia”.