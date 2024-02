Revilla sentencia a Sánchez: "Esto que ha montado Pedro no puede salir bien"

El expresidente de Cantabria vuelve a la arena en la presentación de su último libro "Toda una vida". Y genio y figura, lanza su crudo retrato de la actual realidad política.

"Nada, yo me reciclo rápido", ironiza Miguel Ángel Revilla de nuevo en primera línea por la promoción de su nuevo libro. Y en una entrevista en El Correo, el expresidente de Cantabria vuelve a marcar distancias con su antiguo socio, Pedro Sánchez.

"Ya no hay rivales, hay enemigos, y esto que ha montado Pedro no puede salir bien: se pacta con gente que está en las antípodas. Vale todo para conservar el poder y eso no me gusta", se lamenta Revilla.

En plena polémica por el fichaje fallido de Alberto Garzón, el presidente cántabro también lo tiene claro. "Desconfío mucho de esa gente. De los que han dejado de ser ministros, la mayoría de han tenido que acoger a los dos años que tienen de sueldo y luego tendrán que ir al paro, porque no han hecho otra cosa".