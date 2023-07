Las lágrimas de nostalgia de Miguel Ángel Revilla en "La última noche"

El ex presidente de Cantabria confesó que si estuviera en el Lugar de Pedro Sánchez convocaría elecciones "van a pedir cosas imposibles y no quedará más remedio que volver a las urnas"

'La última noche', el nuevo programa conducido por Sandra Barneda, que se ha estrenado este viernes, contó como entre sus invitados con el que fuera presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Habitual de los medios de comunicación, el cántabro nos tiene acostumbrados a largos discursos repletos de elocuencia, que el público aplaude.

Sin embargo, la noche del viernes no pudo evitar emocionarse mientras respondía a las preguntas de la presentadora. La entrevista fue tomando poco a poco un carácter muy sentimental, haciendo referencia a casi todo lo que tiene que ver con el político.

En la entrevista con Sandra Barneda, el político estuvo analizando la política nacional y el panorama que ha quedado tras las elecciones del 23J. El político cree que habrá nuevas elecciones ante la dificultad de llegar a pactos de gobierno. "Creo que se van a pedir cosas tan imposibles que no nos va a quedar más remedio que volver a las urnas, si yo fuera Pedro Sánchez convocaría elecciones ya", explicó a Sandra Barneda.

Llanto de Revilla

La presidencia de Cantabria formó parte de la vida de Miguel Ángel Revilla durante muchos años. Fueron ocho concretamente en la primera experiencia, y otros ocho más cuando volvió a salir elegido. En total, 16 años y muchas experiencias en el camino que le hicieron ser uno de los líderes regionalistas más conocidos, sino el más carismático.

Así que no era de extrañar que, en una entrevista tan personal como la que le hizo Sandra Barneda en 'La última noche', las emociones estuvieran a flor de piel. El líder del PRC explicó que esos fueron los mejores años de su vida.

"La gente ya se ha cansado de mí, ya se han aburrido de tenerme ahí, pero yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho por Cantabria, en los ochenta la gente no sabía ni dónde estábamos, no teníamos ni nombre", reconoció Miguel Ángel Revilla con lágrimas en los ojos, escenificando lo que es el final de una era.

Trayectoria

Miguel Ángel Revilla es el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Con ese cargo, fue presidente de Cantabria entre 2003 y 2011 y en el periodo de 2015 hasta el 2023, cuando las elecciones autonómicas del 28M pusieron de manifiesto que la región quería un nuevo líder.