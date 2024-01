Los Municipios de Madrid arremeten contra Puente y Sánchez por los Cercanías

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) , Judith Piquet, ha exigido al Gobierno que "asuma sus competencias". 700 incidentes en la red de trenes en 2023 la avalan

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares (PP), Judith Piquet, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "asuma sus competencias" y ejecute el presupuesto pendiente para los trenes de Cercanías en Madrid.

En una entrevista con Europa Press, la regidora ha denunciado las diferentes varas de medir del Ejecutivo con la inversión, apuntando a las cesiones a Cataluña, con las que cree que se está convirtiendo a los españoles "en ciudadanos de primera y de segunda" según dónde habiten. "Si eres vecino de cualquier municipio catalán vas a tener un beneficio de 6.000 millones de euros y la cesión de Rodalies. Si eres un alcalaíno o un vecino de Fuenlabrada, vas a sufrir demoras todos los días. Es algo que no podemos permitir y, por supuesto, los alcaldes vamos a levantar la voz", ha sostenido.

Para la alcaldesa de Alcalá, es "una obviedad" que el Ejecutivo central no está haciendo lo suficiente y la movilidad en la red de Cercanías se ha convertido en un "problema de primer orden", con más de 700 incidencias el pasado año en toda la región. En este sentido, ha recordado que hubo "hasta tres descarrilamientos en diez días". "No están haciendo los deberes", ha puesto de manifiesto, al tiempo que ha recordado que "son diarias las incidencias" y "demoras". Considera que el hecho de que un madrileño "nunca sepa si va a llegar al trabajo o a su centro de estudios" a tiempo es indicativo de que "algo no funciona".

Además, ha criticado que mientras esto sucede el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, esté más preocupado "de sus redes sociales" que de "sus propias competencias".

Altavoz de sus vecinos

Además, Piquet busca también en otros aspectos dar la batalla al Gobierno, "entregado a minorías independentistas", desde la política local, recogiendo el mandato de estar a la altura que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, trasladó a sus 115 alcaldes tras las elecciones generales. La alcaldesa ha sostenido que sus "vecinos alcalaínos están preocupados por la situación que está atravesando el país" y se ha comprometido, como "administración cercana", a ser el "altavoz" que recoja su sentir.

Es precisamente en "cercanía" en lo que cree que ha ganado su municipio desde que el pasado mayo los 'populares' arrebataran el bastón de mando al PSOE. La regidora ha criticado la actitud de los socialistas en su municipio al perder el Consistorio, con un traspaso de poderes "inexistente" y una oposición "infantil" centrada en "atacar personalmente al Gobierno de la ciudad".

No así ha sucedido con Vox, con quien Piquet gobierna. Según ha compartido, son "una coalición estable", que deja a un lado "la ideología" y funciona "como un único equipo". "No ha habido ningún conflicto, ni por su parte ni por la nuestra. Todos trabajamos con buena sintonía y así deseamos que siga siendo", ha declarado.

Diálogo Institucional con Ayuso

También la regidora ha celebrado que Alcalá haya recuperado el "diálogo institucional" con la Comunidad de Madrid y que ahora se trabaje desde la "lealtad". "Eso antes no existía con el anterior equipo de Gobierno", ha señalado, para a renglón seguido afear que el exalcalde Javier Rodríguez Palacios se pasase el tiempo "arrojándole los trastos a la cabeza" a la presidenta. Piquet ha reivindicado que ella ha tocado a la puerta de casi todas las consejerías y como prioridades conjuntas ha fijado la puesta en marcha de una estación de autobuses, la cesión de una parcela para la construcción de un aparcamiento o la ampliación de plazas del centro ocupacional.