Óscar Puente recula sobre las Cercanías y Ayuso y acusa a La Sexta de intoxicar

Tras la polémica del ministro de si había "un posible boicot" de la presidenta de Madrid a los trenes, Óscar Puente niega haber dicho eso y culpa a determinados medios de comunicación

Lo dijo Jorge Valdano, ex entrenador del Real Madrid, en cierta ocasión, cuando Chendo, estojanovista defensor blanco, le tiró un caño a Diego Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. "Es como si los pajaritos disparasen a las escopetas". Pues algo así es lo que ha hecho este jueves el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, contra uno de los grandes aliados del Gobierno, La Sexta. El vallisoletano ha cargado contra la televisión verde a cuenta de una publicación sobre los Cercanías de Madrid que difundió ayer.

En esa publicación, La Sexta aseguraba que, en un corrillo formado en el Congreso con motivo de los actos por el Día de la Constitución, Puente confirmó la apertura de una investigación por el descarrilamiento de un Cercanías en Atocha el pasado martes, además de cargar contra Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien habría señalado como posible instigadora de boicots para provocar accidentes con el fin de acusar por ello al Gobierno central.

"No sé si Ayuso estará alimentando boicots"

"No sé si Ayuso estará alimentando boicots, pero lo que tengo claro es que nosotros mismos no nos vamos a autoboicotear", recogía esa información de La Sexta que apuntó Puente sobre el papel de la presidenta madrileña.

Yo no he dicho que haya un boicot en las cercanías de Madrid, ni he dicho que Ayuso esté tras ese boicot. Es una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada a la Sexta, como se le dijo ayer a la cadena sin éxito. Fin. — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 7, 2023

A través de sus redes sociales, Puente ha querido decir hoy que "no he dicho que haya un boicot en las Cercanías de Madrid" y que tampoco había acusado a la presidenta. Además calificó la información como "una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada. Yo no he dicho que haya un boicot en las Cercanías de Madrid, ni he dicho que Ayuso esté tras ese boicot. Es una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada a La Sexta, como se le dijo ayer a la cadena sin éxito. Fin.", comentaba en su perfil oficial de X, antes Twitter. Los pajaritos disparando a las escopetas, sí.