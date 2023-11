Podemos inicia una "revolución" contra Yolanda Díaz: "Queremos volver a mandar"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no descarta que Yolanda Díaz les acabe echando del grupo parlamentario de Sumar "como el PSOE nos echó del Gobierno".

La guerra entre Podemos y Sumar ha escalado en dimensiones considerables. "Nos han echado del Gobierno", repitió una vez tras otra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la sala de prensa del Congreso. La que era hasta hace unos días ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que su compañera de siglas Irene Montero, ha advertido al PSOE del "gran error" que han cometido.

"No es una cuestión de afinidad personal", aseveró Ione Belarra, han orquestado "una operación de un intento de sustitución de una izquierda transformadora por una izquierda más cómoda para el PSOE", alegó la dirigente de Podemos con claro enfado. Y ahora, no lo ocultan, van a ejercer "la autonomía de Podemos" frente a Sumar. "Nosotros estamos trabajando dentro de Sumar para que se respete a Podemos", asevera Belarra. Y no descarta que "nos acaben echando del grupo parlamentario Sumar como nos echaron del Gobierno".

"Nosotros somos más de convencer que de imponer", inquirió Ione Belarra en clara alusión a las formas de Sumar. "Podemos llegará a acuerdos de unidad cuando sean útiles", asegura la secretaria general de Podemos. No descartan, así, que voten diferente al resto de diputados de Sumar.

Volver a mandar en el espacio a la izquierda del PSOE

Otras fuentes solventes de Podemos consultadas por ESdiario agregan que "estamos viendo qué da de sí el grupo parlamentario [Sumar]", aunque no hablan de plazos. El objetivo de los de Irene Montero e Ione Belarra, no lo ocultan, es "volver a mandar". "Queremos volver a mandar en el espacio", destacan fuentes de Podemos a este periódico, "queremos recuperar el liderazgo de Podemos", aseveran.

En cuanto a si el PSOE los tendrá en cuenta como unos interlocutores válidos, fuentes de Podemos inciden a ESdiario que ganarán autonomía de negociación frente a Sumar con los de Pedro Sánchez "a golpes", es decir, "cuando les votemos algo en contra", aseguran.

Además las mismas fuentes consultadas por este periódico desvelan que "hay mucha tensión en el grupo parlamentario de Sumar" porque "hay muchos diputados que no creen en la línea de Yolanda Diaz", aseveran a ESdiario.