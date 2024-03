“No es para alcohol, es para putas”: los audios del caso Koldo sobre sus pagos

El grupo de Whatsapp de ‘los 4 mosqueteros’ que tenía uno de los cabecillas, Víctor de Aldama, rebela a que presuntamente destinaban dinero en efectivo a pagos como prostitutas

Después de los bizums de “putas” y “mamadas” de la trama Koldo, llegan ahora los curiosos audios que mandaba uno de los presuntos cabecillas, el empresario Víctor de Aldama, a un grupo de Whatsapp que tenía con otros tres implicados y que se autollamaba 'los 4 mosqueteros'. Entre las conversaciones que se enviaban, hablan de pagar “putas” con el dinero en efectivo conseguido de las presuntas corruptelas en la compra de mascarillas.

En concreto, uno de los implicados, César Moreno, manda un audio sobre un dinero que necesitaba en efectivo Víctor de e Aldama y confiesa que "no, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no... yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué, el... pague los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad -no se indica quién es-, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije".

Eso sí, los integrantes de la trama iban con cuidado de no decir nombres propios. En el grupo de Whatsapp de ‘los 4 mosqueteros' se referían a Koldo García Izaguirre como 'K'. En audios intervenidos hablan de que "mañana tienes que ir a la cafetería Soto Verde que está detrás del ministerio y llamar a K y decirle literal: Que estás en el verde, que traes una cosa de Nacho para darle y que si puede ir".

César Moreno, uno de los integrantes de ‘los 4 mosqueteros’, envía a Javier Serrano una captura de pantalla en la que se ve “gastos fijos” con una referencia: "K 10.000", en referencia a Koldo García y 10.000 euros. Los agentes de la UCO consideran que podría tratarse de un pago al ex asesor de José Luis Ábalos después de que, durante el registro de su domicilio, se encontrase una anotación manuscrita en una de sus agendas, “metálico 10.000".

Los integrantes de ‘los 4 mosqueteros’ también presumían de conseguir la aprobación “del ministro” en referencia a José Luis Ábalos. "La reunión ha sido un éxito. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos", presume Javier Serrano.

"Nos acaban de avisar que el ministro -Ábalos- ha dado el OK. Estamos in -dentro-. Pídete dos", afirmaban ‘los 4 mosqueteros’ que además mandaban pantallazos de información sobre Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad durante la pandemia.