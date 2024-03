El rapapolvo de Koldo García al PSOE: "habéis sido crueles con Ábalos, injusto"

El ex asesor del ex ministro rompe su silencio en una entrevista y da la cara por su amigo reprochando que es un error que los socialistas lo aparten: “es un fiel servidor público”

Koldo García Izaguirre, el que fuera persona de confianza y asesor del ex ministro de José Luis Ábalos, ha roto su silencio y ha salido a dar declaraciones en una entrevista en OK Diario donde se ha mostrado como un firme defensor de Ábalos y ha reprochado al PSOE la "actitud cruel" que está teniendo con el ex dirigente socialista.

"Injusto sería suave, yo creo que se está siendo hasta cruel con él", ha subrayado Koldo García sobre José Luis Ábalos. “Es una persona que ha dado todo, no por él, sino por España, y que ha sido un fiel servidor público y uno de los mejores políticos”, continúa Koldo García sobre el que fue su jefe en el ministerio de Transportes.

El cabecilla de la trama Koldo de comprar de mascarillas en la pandemia con mordidas no ahorra calificativos en su defensa de Ábalos y tacha de “cruel” lo que ha hecho el PSOE con el ex ministro: “poner en duda sus creencias y sus ideologías -de Ábalos- no es cruel, sino lo siguiente”.

"Creo que las personas que deberían de haberlo ayudado en situaciones difíciles, pues bueno, no han estado a la altura", indica Koldo García sobre los socialistas y hasta ahora compañeros de partido suyo y de Ábalos. El cabecilla del caso Koldo defiende además su inocencia y reafirma “no haber hecho absolutamente nada” aunque eso sí, admite que “es probable que haya cometido muchísimos errores”.