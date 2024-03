La sindicalista Afra Blanco pasa todo límite: pide ilegalizar el PP por el 11M

La miembro de CCOO y habitual de tertulias de La Sexta usa el aniversario de los atentados para atacar a los populares hasta el punto de señalar que “deben desaparecer”

El equipo de opinión sincronizada sanchista volvió a poner en marcha la maquinaria en el 20 aniversario de los brutales atentados del 11 de marzo de 2004 para intentar lanzar insidias contra el PP en general y contra José María Aznar en particular, entonces en el Gobierno de España. En plena tormenta del caso Koldo o de la ley de amnistía, el sanchismo ha tirado mano del 11M para embarrar el debate. Y algunos como la sindicalista y tertuliana Afra Blanco se han pasado de frenada en sus ataques a los populares.

Afra Blanco, miembro de CCOO y habitual colaboradora de programas de La Sexta como Al rojo vivo o La Sexta Xplica, llegaba incluso a pedir la ilegalización o la desaparición del PP. Dentro del mensaje sanchista de poner el punto de atención del 11M en los populares en lugar de en las víctimas, la sindicalista no responsabiliza a los terroristas del fatídico atentado, sino que lanza una diatriba contra los de Feijóo.

“20 años en los que el PP no ha pedido perdón, 20 años en los que el PP por ganar unas putas elecciones (sic) mintió a madres que habían perdido a sus hijos, a padres, a hermanos o a hijos”, es la soflama de Afra Blanco contra los populares, insistiendo en que “mintió a todo un pueblo, no sólo al de Madrid, sino a toda España”.

🔴 URGENTE | Afra Blanco se vuelve loca en La Sexta y pide la ilegalización del PP por el "engaño" del 11-M hace 20 años: "Mintieron por ganar unas putas elecciones".



Recuerden que los primeros en acusar a ETA fueron Zapatero, La SER y El País. pic.twitter.com/7Xu0TCaoAl — Unai Cano (@unaicano10) March 11, 2024

“En cualquier otro país del mundo este partido -el PP- no existiría”, subraya Afra Blanco contundente en una actitud como vemos muy democrática. No sólo la sindicalista ha cargado. El propio Antonio García Ferreras empezaba Al rojo vivo con la acusación de que “hace 20 años, unos terroristas yihadistas acabaron con la vida de 193 personas en Madrid. Pero la infamia de la mentira del gobierno de José María Aznar no triunfó”. Curioso comentario de quien ese fatal difundió noticias falsas como que los terroristas llevaban varias capas de calzoncillos desde la cadena SER.

La salida de tono de Afra Blanco ha levantado una ola de comentarios. “Recuerden que los primeros en acusar a ETA fueron Zapatero, La SER y El País”, le señalan a la sindicalista de CCOO. “Aquí el informe que le pasaron a Aznar y a Acebes desde el CNI atribuyendo el atentado a ETA hacia las 10 de la mañana”, indican a la tertuliana. “En lugar de cerrar filas contra el terrorismo, recordar y apoyar a las víctimas, favorecer la actuación de la justicia, etc… 20 años después siguen en la estrategia de ensuciarlo todo”, le reprochan a Afra Blanco.