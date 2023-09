Vox apela al patriotismo para acabar con el "peor gobierno de la Historia"

Vox afea al PP su falta de apoyo a su moción de censura pero tiende puentes con Feijóo para garantizarle su apoyo. "Es la hora del patriotismo", subrayan fuentes del partido.

Vox cierra filas con el PP pese a sus broncas del pasado. Santiago Abascal ha reafirmado desde la tribuna el apoyo de sus diputados a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, aunque le ha reprochado que no respaldara sus mociones de censura contra Pedro Sánchez recriminándo al presidente de los populares los argumentos que utilizaron para abstenerse.

#EnDirecto | Abascal celebra que Feijóo denuncie la "dictadura activista" del cambio climático y el "adoctrinamiento en aulas" porque "también es adoctrinamiento la memoria histórica y la Agenda 2030": "Hasta ahora solo nosotros decíamos esas cosas y nos llamaban negacionistas" pic.twitter.com/f1skfaUK8s — Europa Press (@europapress) September 26, 2023

Así ha comenzado Abascal su intervención en esta sesión de investidura de Feijóo, donde ha dejado claro al inicio de este discurso que Vox apoyará al líder del PP en su objetivo de llegar a la Presidencia del Gobierno, tal y como se lo anunció al Rey Felipe VI en la ronda de consultas.

Sin embargo, Abascal ha lanzado varias pullas al PP utilizando los argumentos que emplearon para rechazar y abstenerse en las dos mociones de censura que presentaron contra Pedro Sánchez en la legislatura pasada.

"Yo podría decirles hoy, a modo de reproche, aquello de que hay que saber sumar, de que no dan los números para esta investidura o que es una investidura ociosa, incluso que es un balón de oxígeno para el PSOE o simple propaganda, pero no lo voy a decir porque además no lo creo", ha apostillado Abascal.

De hecho, el líder de Vox considera que esta sesión de investidura, que previsiblemente acabará siendo fallida, se trata de una "buena ocasión para retratar al peor Gobierno de la historia de España".