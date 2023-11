Feijóo sentencia en Cibeles al Gobierno de Sánchez y pide no tener "miedo"

El líder del PP exige al Gobierno 1ue no aísle "a los once millones de votantes que le dicho no". Santiago Abascal le pide una reunión al gallego para tender puentes entre PP y Vox

En su papel de contrapeso a las medidas que está tomando Pedro Sánchez, a sus pactos con independentistas, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, ha vuelto a defender a la ciudadanía ante una Ley de Amnistía que moviliza a todo el país en su contra.

Feijóo ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no levante muros" entre españoles y, aunque ha alertado de que "las alarmas de la democracia están encendidas" ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España "es un sistema democrático". Además, ha exigido también al Ejecutivo que no aísle "a los once millones de votantes que han dicho ‘no’ a este tipo de Gobierno" y a aquellos socialistas que se muestran contrarios a la amnistía, a la ruptura de la independencia judicial y a que se levanten muros que dividan a los españoles.

España debe volver al sentido común, a la separación de poderes y al respeto a la independencia judicial en vez de levantar muros entre españoles.



“Humillar al país, engañar a los ciudadanos y cometer un fraude en el que se vota una cosa en las urnas y se hace otra en el Congreso es algo que vamos a denunciar siempre”, aseveró Feijóo, quien traslada a los españoles que el PP no les va a defraudar y que respetará la convivencia “con la ley en la mano y con la razón”.

Almeida: "No jueguen con la convivencia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió acerca de que "las alarmas y las alertas de la democracia están encendidas", recordando al Ejecutivo del PSOE que "una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón". Los socialistas, ha subrayado, pese a haber conseguido los diputados suficientes para su investidura, "saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo". En esta línea, ha reclamado que no levanten "muros, no jueguen con la convivencia y no tensionen la sociedad" para exigir volver otra vez "al sentido común, a la Constitución, a la división de poderes y al respeto a la independencia judicial".

Abascal pide reunirse con Feijóo

Santiago Abascal, líder de Vox, ha dicho en la manifestación del 18-N en Cibeles que "he pedido una reunión al señor Feijóo para coordinar esa respuesta institucional, tanto en las regiones como en el Senado"'. Abascal ha precisado que hay "diferencias jurídicas" entre Vox y PP sobre la forma en la que proceder en el Senado frente a la amnistía, pero ha incidido en que ambas formaciones deberían "poder sentarse y hablar" sobre ello porque es el momento de "intentar todo lo posible". "Además, tenemos que asumir que tenemos que asumir riesgos personales", dijo.