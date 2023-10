Feijóo y Ayuso lo tienen claro: esto le exigen a Sánchez con Israel y Palestina

Mientras que el líder del Partido Popular pide una reacción oficial al presidente del Gobierno en funciones, la presidenta madrileña cree que ya han elegido uno de los bandos.

La tibieza del Gobierno -especialmente de la parte de Sumar- a la hora de tratar el ataque de Hamás sobre Israel está provocando las críticas por parte del espectro político y también por varios sectores de la sociedad hacia el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. Este martes el Partido Popular ha exigido que, más allá de condenarlo y mostrar su solidaridad con las víctimas, se posicionen del lado del mundo occidental de manera abierta. Y es que este mismo martes EEUU, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han firmado una declaración conjunta sobre lo ocurrido desde el sábado en la que no está España.

En ese texto estas cinco potencias mundiales han expresado su "firme y unánime apoyo" a Israel y su rotunda condena al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a sus "actos de terrorismo". Qué nuestro país no aparezca entre los firmantes no ha gustado a Alberto Núñez Feijóo, que tiene claro el motivo principal: España con Sánchez no pinta nada a nivel internacional. “Es una falta de liderazgo internacional enorme. Y eso que estamos presidiendo la Unión como presidente de turno”, ha expresado el popular en una entrevista en esRadio.

El Gobierno debe aclarar su postura frente a los ataques terroristas a Israel.



Se contradicen, algunos no condenan los actos terroristas de Hamas y otros intentan justificarlos.



La falta de liderazgo internacional de España es incomprensible. pic.twitter.com/Bh0E738QnJ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 10, 2023

Además pide que si no es Sánchez al menos sea el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el que comparezca en el Congreso para dar cuenta de este hecho y también de las contradicciones dentro del propio Gobierno tras el ataque terrorista de Hamás en tierra israelí.

Es verdad que el Gobierno está en funciones, pero necesitamos que se aclare cuál es la postura, porque viendo los socios de gobierno, es evidente que hay una contradicción evidente

El máximo dirigente popular ha ido más allá al asegurar que hay socios parlamentarios del PSOE que no solo no han condenado los actores terroristas de Hamás -evitando llamarlo grupo terrorista- sino que han intentado justificarlos. Además, Feijóo aclara que el pueblo palestino es una cosa y Hamás otra bien diferente: “No pueden poner de escudo al pueblo palestino detrás de las acciones terroristas de Hamás".

Ayuso critica que España no se posicione

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado en X (antiguo Twitter) a esa declaración conjunta de estos países occidentales y lo ha hecho cargando contra Sánchez y su Ejecutivo.