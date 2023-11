La TV de Pablo Iglesias acusa a Díaz de censurarles: "la mayor decepción"

El reportero del medio del fundador de Podemos acudió a una manifestación de apoyo al Sáhara libre y a la hora de intentar hablar con la líder de Sumar se llevó una desagradable sorpresa

Hasta hace no tanto Yolanda Díaz y Pablo Iglesias compartían partido, ideales y creencias. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, su relación parece haber saltado por los aires. Desde la creación de Sumar, la actual vicepresidenta en funciones ha ido dejando claro que no quiere a figuras desgastadas de Podemos como Irene Montero en el proyecto que encabeza. Esta decisión junto a la deriva que está tomando la coalición de partidos de izquierda no agrada a un Pablo Iglesias cada vez más crítico con la que un día fuera su compañera y amiga.

Como es normal, la líder de Sumar toma nota de esos ataques y no perdona al que también fuera vicepresidente del Gobierno con Pedro Sánchez. Así se ha notado este fin de semana a raíz de una manifestación a la que ha acudido Yolanda Díaz como cara visible junto a Mónica García y Tesh Sidi. La también ministra de Trabajo en funciones atendió a los medios de comunicación que cubrían la manifestación, pero ignoró por completo al reportero de Canal Red, que así de apesadumbrado se encontraba tras lo sucedido.

No recuerdo una decepción mayor en mi vida, políticamente hablando, que la de Yolanda Díaz. 🥲 pic.twitter.com/nIkTsV4f4c — Raúl Solís 🏳️‍🌈🇪🇺🇵🇸🇪🇸✌️ (@RaulSolisUE) November 12, 2023

“No me lo esperaba. He intentado hablar con ella pero me han puesto todas las dificultades posibles. La Sexta sin problemas pero Canal Red no”, explica el reportero de Pablo Iglesias. Willy Veleta -que así se llama- mostraba su indignación expresando que cuando le dicen que no a él se lo dicen a “todos los espectadores” de Canal Red.

A continuación se muestran varios intentos del reportero de intentar hablar con Yolanda Díaz durante la manifestación pero todos sin éxito y con una evidente actitud negativa de la máxima dirigente de Sumar. En uno de ellos le pregunta por ejemplo si “va a intentar que Pedro Sánchez cambie su idea sobre el Sáhara Occidental” mientras la vicepresidenta en funciones responde a La Sexta.

En ese momento se puede escuchar como le dicen al reportero de Canal Red que es porque están en directo. Sin embargo, al acabar la entrevista y marcharse, Yolanda Díaz sigue ignorándolo de manera premeditada, lo que evidencia el mal momento por el que pasa su relación con Pablo Iglesias.