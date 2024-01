Ayuso tercia en la ‘guerra Page’ y desmonta a Sánchez: "humillan a sus mayorías"

“No puede ser que se humille a quien ha ganado por mayoría”, resalta la presidenta. Feijóo: "el PSOE considera normal ser un poco terrorista y le parece mal criticar un poco a Sánchez"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha convertido en el protagonista indiscutible de la semana por encima de los corrillos y pabellones de Fitur. Mientras desde Moncloa y Ferraz señalan la puerta de salida a uno de los pocos presidentes autonómicos del PSOE, al barón castellano-manchego le ha salido una defensora desde el otro lado: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No puede ser que aquellas personas que han gobernado porque han cosechado amplias mayorías sean hoy despreciadas dentro de su propio partido porque no siguen la línea marcada", ha reflexionado Ayuso en una entrevista de Catalunya Ràdio, añadiendo que "cuando se gobierna para todos los ciudadanos y cuando convences a gente que no es de tu espectro político, como le pasó a Joaquín Leguina o Felipe González".

Para Ayuso, “es el PSOE el auténtico desleal con sus propias siglas, el socialismo no es lo que estamos viendo ahora”. La presidenta de Madrid ha considerado un error que el sanchismo insinúe a Emiliano García Page la puerta de salida, “porque el PSOE perdería otra comunidad autónoma y ya le quedarían dos”. "Es para hacérselo mirar. Y eso que yo como PP me beneficio, pero me daría bastante pena", ha considerado la dirigente madrileña.

Isabel Díaz Ayuso ha reconocido tener una buena relación con Page, su vecino de comunidad. “Pues, hombre, nos hemos entendido con él muchas ocasiones”, pero no lo ve dando el salto al PP como le preguntaba el entrevistador: “a mí me gustaría que se respetara cada uno como es, desde su punto de vista, es lo que hacemos en los partidos en los que no actuamos como sectas como hace el PSOE”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido a la bronca del PSOE con Emiliano García Page, coincidiendo con Ayuso en que los socialistas “han humillado” al castellano-manchego y dándole la razón en sus palabras: "es evidente que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución".

Para Feijóo, "el PSOE considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación del PSOE hacia el presidente Page".