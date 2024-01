Moncloa se harta y da orden, todos a destruir a Page: Montero, Marlaska, Puente…

No sólo el locuaz ministro de Transportes ha salido a atizar al presidente de Castilla-La Mancha. El sanchismo ha indicado a todos sus ministros y referentes que salgan a contestar

Moncloa se ha cansado de los toques de atención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, habitual crítico con los pactos de Pedro Sánchez, y ha mandado a todos sus ministros y dirigentes a replicar al unísono al barón castellano-manchego en una de las estrategias habituales del sanchismo, el salir todo a repetir como loros una consigna. Pero en este caso, la novedad es que no es contra el PP o con Vox, sino contra uno de los suyos.

Es cierto que no es la primera vez que Emiliano García Page cuestiona al PSOE sanchista, y que le ha contestado algún miembro de la dirección. Pero en esta ocasión, tras la conjura de Fitur con otros presidentes del PP, se ha ordenada una cascada de contestaciones al presidente de Castilla-La Mancha dejando patente que Pedro Sánchez no aguanta más esos cuestionamientos y que está incluso dispuesto a eliminar al único presidente socialista con mayoría absoluta.

.@mjmonteroc afirma que las palabras de Page "no se corresponden con la realidad" https://t.co/3Vu9568UFC pic.twitter.com/1zvaRhi6dW — Europa Press TV (@europapress_tv) January 25, 2024

Así, y como es habitual en el sanchismo, abría la veda contra Emiliano García Page el ministro de Transportes, Óscar Puente, que indicaba que "quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page. Desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución". El barón de Castilla-La Mncha no se quedaba callado y respondía con un zasca: “toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo: ganar al PP”.

Le seguían en las declaraciones de bronca contra Page el número 3 del PSOE y secretario de Organización, Santos Cerdán, o el ex ministro y ex número 2 del partido, José Luis Ábalos. Ahora se suman a la cascada contra el castellano-manchego la vicepresidenta del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, o el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

María Jesús Montero señalaba que no comparte la estrategia de Emiliano García Page "en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia pues ese no es el camino y no es bueno, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha" y considera que sus declaraciones no se corresponden con la realidad.

Fernando Grande-Marlaska por su parte afirmaba que "El PSOE nunca ha estado en el extrarradio de la Constitución, es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto uno” y que “creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución ni ha tenido una labor tan importante en defensa de esta Constitución como el PSOE", que ha criticado que plantear lo contrario es “desconocer la historia, el presente y el futuro del PSOE”