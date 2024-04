Feijóo cerca a Sánchez por pedir "compasión": "Un Presidente fijo discontinuo"

El líder del PP, Núñez Feijóo, ha valorado en una dura declaración desde Génova los cincos días para "reflexionar" que anunció Pedro Sánchez con una amenaza de dimisión incluida.

El presidente del PP ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no tener principios sólidos ni proyecto firme", y ha aseverado que "como no puede gobernar por adhesión pretende hacerlo por compasión". “No lo permitamos”, subrayó Núñez Feijóo.

En una declaración de alto perfil institucional, desde la sede nacional del PP, en el trece de la calle de Génova, ha indicado Feijóo que "ser presidente del Gobierno de España claro que merece la pena" y pero que "no a cualquier precio ni de cualquier manera”. "La pregunta no es si merece la pena ser presidente del Gobierno de España. La pregunta es si merece la pena hacerlo como usted", ha afirmado el presidente del PP ante una gran atención mediática.

#EnDirecto | Feijóo, sobre si cree que Sánchez presentará una moción de confianza: "Hará lo que más le convenga. En mi opinión puede ahorrársela. El presidente más débil de la democracia siempre obtendrá la confianza de los independentistas" pic.twitter.com/cHd6YXBEk3 — Europa Press (@europapress) April 25, 2024

"Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo. En mi opinión, lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo: pensar en sí mismo. Y basta ya", aseveró este jueves Feijóo. "Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades", achacó a Sánchez, y "mucho menos puede hacerlo el que ostenta la Presidencia del Gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo-discontinuo", sentenció el líder del PP.

"Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades y el presidente del Gobierno de la nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno", reiteró.

Las investigaciones abiertas contra el entorno de Sánchez

Feijóo ha recordado, además, que "desde el año 2022 hay una investigación abierta por la Guardia Civil, por la Fiscalía Anticorrupción y por la Audiencia Nacional, con varios detenidos y derivadas que llegan a varios ministerios y al PSOE por malgastar y lucrarse con dinero público, y cuyos implicados, además, son los que portaban las maletas de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas".

Y ahondó en que "hay una segunda investigación, reabierta hace pocas horas, que pretende dilucidar qué hay detrás del espionaje al móvil del presidente y otros dispositivos del Gobierno... sin que aún hoy sepamos qué había en ellos y qué se está jugando España -y con quién- con esta situación".

"Hay una tercera investigación a su Gobierno sobre las vías de acceso a fondos públicos. Se cuestiona directamente si ha habido empresas que obtuvieron dinero de todos los españoles por la relación directa o indirecta de su entorno", subrayó desde Génova trece.

"Sugiere [Sánchez] que detrás de esto está la oposición. No. Está la Justicia", sentenció Feijóo.