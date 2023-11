La ofensiva del CGPJ contra la amnistía de Sánchez continua: el Pleno prosigue

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha rechazado los argumentos del vocal progresista Álvaro Cuesta para desconvocar la sesión.

A pesar del furibundo intento del vocal progresista del CGPJ Álvaro Cuesta de paralizar la sesión extraordinaria convocada para este martes, pedida por los ocho vocales conservadores del órgano rector de los jueces, para pronunciarse sobre la amnistía que Pedro Sánchez ya ha accedido a conceder a Junts y ERC, no se suspende.

Así, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha rechazado las razones presentadas por el vocal progresista para impedir que el órgano de gobierno de los jueces debata una declaración institucional crítica sobre la Ley de Amnistía.

Guilarte asegura en un escrito a Cuesta que "la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35" del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, "en concordancia con los antecedentes registrados en supuestos análogos" en los que la Presidencia "ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno" que se le han cursado por diferentes vocales, "no procede acceder a lo solicitado".

El Pleno, por lo tanto, abordará la declaración institucional respaldada por los ocho vocales de la mayoría, a saber, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Ángeles Carmona. Estos vocales expresan su "intensa preocupación y desolación" en relación a lo que consideran una "degradación", e incluso una "abolición", del Estado de derecho en España, en detrimento del interés genuino de nuestro país.

El vocal progresista amaga con no asistir al Pleno sobre la amnistía

El vocal progresista, quien previamente fue diputado del PSOE, expresó su preocupación al señalar que el CGPJ no debería emitir un juicio sobre una ley de amnistía cuyo contenido no ha sido divulgado públicamente y que, de todos modos, al estar siendo tramitada como una proposición de ley, no requiere el informe no vinculante del CGPJ.

Cuesta subraya que, en caso de que la reunión se mantenga, no tiene la intención de asistir, y paradójicamente, con esta decisión facilitaría que la iniciativa que se opone al perdón de los delitos relacionados con el proceso salga adelante. Sin su participación, la propuesta recibirá el respaldo de los ocho vocales proponentes, sin necesidad de obtener apoyo adicional, según explican fuentes jurídicas consultadas.