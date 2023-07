Vox se une a PSOE y Podemos y bloquean la investidura de López Miras en Murcia

El candidato popular no logra salir investido en la primera votación al no llegar a un acuerdo con Vox. López Miras recrimina a los de Abascal votar lo mismo que socialistas y morados.

Fernando López Miras tendrá que esperar, por el momento, para volver a ser oficialmente reelegido como presidente de la Región de Murcia. El popular no ha obtenido el apoyo necesario para lograrlo en esta primera votación en la que, salvo sorpresas que no se han dado, se esperara que no lo hiciera. Y es que siguen sin llegar a un acuerdo con Vox, que en este territorio encabeza José Ángel Antelo. Deberán alcanzarlo si el lunes quiere salir investido presidente, ya que López Miras necesita la abstención de los de Santiago Abascal para conseguirlo.

El máximo dirigente en funciones de Murcia ha obtenido 21 votos a favor (los de su formación) y 24 en contra. Los votos en contra de VOX, PSOE y del Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, han tumbado su investidura como presidente. En esa segunda votación del lunes 10 de julio, López Miras necesitará mayoría simple, es decir, más 'síes' que 'noes'. Por lo tanto, 48 horas tienen para ponerse de acuerdo y lograr la abstención de VOX. De lo contrario, el futuro más próximo de los murcianos, políticamente hablando, quedaría enquistado.

Precisamente a ello ha apelado en su discurso López Miras, asegurando que los ciudadanos de este territorio no se merecen este bloqueo institucional, además de nuevo de insistir en que las urnas fueron claras y dieron como claro ganador al Partido Popular, con un 48% de los votos, muy lejos del 18% de Vox.

@LopezMirasF: "Otras regiones caminan hacia el futuro mientras que nosotros seguimos en el bloqueo y muchos ciudadanos están perdiendo oportunidades"

Durante su intervención, ha querido limar asperezas con Vox y su representante Antelo, agradeciéndole el tono que está utilizando pero no ha perdido la oportunidad para lanzar un dardo por precisamente estar provocando esta situación que entiende, tanto él como desde Génova, es innecesaria e injusta.

@LopezMirasF: "No creo que ningún votante de Vox fuese a las urnas con el deseo de que su voto fuese para impedir un gobierno del PP y dar una alegría a Pedro Sánchez"

"No creo que a sus votantes (de Vox) les guste que voten lo mismo que PSOE y Podemos", ha sido una de las frases de López Miras para intentar convencer a los de Abascal que, visto lo visto, no han dado su brazo a torcer.

@JA_Antelo: "No hay ningún problema en formar un Gobierno de coalición". "López Miras exigió nuestro voto si ni si quiera sentarse a escuchar".

El candidato de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, durante el debate de investidura

López Miras apela al campo, al agua y a la educación como puntos en común

En ese intento de acercar posturas para las horas de negociaciones que se vienen, el presidente del PP ha hecho referencia a varios acuerdos que han alcanzado junto a Vox durante esta legislatura y ha apuntado que es evidente es que tienen un "buen número de coincidencias en los objetivos a lograr y en la forma de hacerlo posible".

Uno de los ejemplos más claros es, tal y como ha expresado el propio López Miras, la defensa del campo y del agua. O también en todo lo relacionado de la educación, donde ambas formaciones creen que los padres deben poder elegir la educación de sus hijos, en libertad, sin ataduras ni imposiciones ideológicas. Con todo y con ello, ahora comienza un tira y afloja que acabará el lunes con la abstención de Vox y Fernando López Miras investido presidente. En ese caso, veremos a qué precio. O si la situación en Murcia sigue encallada y se repiten las elecciones.

Por el momento, el popular ha invitado al de Vox ha verse esta viernes "donde y cuando quieran" para lograr un acuerdo.

@LopezMirasF: "Señor @JA_Antelo, dígame a qué hora y dónde nos vemos esta tarde. Vamos a llegar a un acuerdo".

Valoración de López Miras

El presidente de Murcia y candidato a la reelección, Fernando López Miras, ha instado a Vox a no vetar la negociación y a sentarse a negociar esta misma tarde para buscar un acuerdo programático que no bloquee a la Región de Murcia. El PP pide además a Vox que no vete la negociación si no se habla de sillones.

Desde el PP defienden que están abiertos a negociar durante todo el fin de semana tomando como ejemplo el acuerdo de Baleares donde Vox se ha abstenido y Marga Prohens ha formado un gobierno en solitario del Partido Popular.