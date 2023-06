Vox tensa la cuerda en Murcia descolocado tras el golpe de autoridad de Miras

El golpe sobre la mesa postelectoral del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que este miércoles hizo valer su incontestable victoria en las urnas del 28M, han descolocado a Vox. Y el partido de Santiago Abascal endurece su estrategia y amenaza con forzar una repetición electoral de dudosa comprensión entre su electorado.

Vox, ajeno a la aritmética salida de las urnas murcianas, asegura que no sale de su "perplejidad" por lo que cree un veto en la Mesa de la Asamblea Regional.

Su líder regional en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha calificado este jueves de "barbaridad" lo ocurrido en la constitución de la Asamblea regional, donde su partido se quedó fuera de la Mesa, y ha avisado de nuevo al Partido Popular de la posibilidad de repetición electoral.

"Cuando ves esos postulados y no hay ningún tipo de acuerdo y piden que les des todo a cambio de nada te están diciendo que tienes que ir a repetición electoral", ha advertido Antelo en una entrevista este jueves.

Los murcianos, ha defendido, "son los que tienen que decidir", pero la repetición electoral no ha sido el propósito de Vox "desde el primer día", porque siempre ha "tendido la mano" para llegar a un acuerdo con los populares.

Vox, ajeno a la aritmética salida de las urnas, asegura que no sale de su "perplejidad" por el veto en la Mesa de la Asamblea Regional. Según ha denunciado, Fernando López Miras "ha vetado" a Vox, "la única formación que le puede hacer presidente", mientras que en otras autonomías donde el PP tiene mayoría absoluta, como la Comunidad de Madrid, sí han cedido a Vox un puesto de la Mesa de la Asamblea.

Antelo mira más allá de Murcia. "Sabemos que no es una decisión de López Miras, es desde Génova, que tiene que marcar la distancia con Vox y han decidido que sea Murcia el campo de pruebas" y no en Extremadura, Baleares o en Valencia, porque "saben perfectamente que la izquierda, en una repetición electoral, podría volver a gobernar y en la Región se sabe que la izquierda en Murcia no tiene ninguna posibilidad de gobernar".