López Miras pide a Vox abandonar la trifulca para no defraudar a los votantes

El popular apela a la responsabilidad de los de Abascal para no derribar lo construido en las urnas y les pide confianza para que la Región de Murcia pueda avanzar.

Fernando López Miras ha encarado el primer día de debate de investidura en Murcia con la confianza que le otorga el respaldo de los votos en las urnas. Mañana a las 9.30 se retomará con la segunda sesión, que acabará con la votación correspondiente. Una votación en la que, salvo sorpresa de última hora, el actual presidente murciano no conseguirá los apoyos suficientes.

Los murcianos hablaron el pasado 28 de mayo y eligieron la opción del popular, que consiguió un 43% de los votos. Vox obtuvo el 18% y piensan exprimirlo hasta el final para intentar entrar en los Gobiernos como han conseguido en la Comunidad Valenciana (en mayor medida) y finalmente en Extremadura (en menor medida, con una Consejería). Sin embargo, la situación en la región murciana en cuanto a número de votos no es la misma y a ello apelan desde el Partido Popular.

Lo ha vuelto a hacer en su comparecencia López Miras, que ha pedido a los parlamentarios de Vox, que en Murcia encabeza el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, que no caigan en lo que ha llamado "el fetichismo del sillón", asegurándoles que su intención es poder alcanzar numerosos acuerdos con ellos que tengan un impacto directo en el funcionamiento de la región. Además, se ha mostrado convencido de que un fracaso en su investidura "decepcionaría" a los votantes de Vox.

▶️@LopezMirasF: "Permitir mi investidura es un acto de responsabilidad con la Región de Murcia.



Impedirla no responde a la defensa de sus ideales o de sus votantes, sino a un afán por el poder como fin en sí mismo y no como medio".#InvestiduraLópezMiras pic.twitter.com/uzpNLq8rEa — PP Región de Murcia (@PPRMurcia) July 6, 2023

El líder popular murciano ha utilizado como argumento la victoria holgada que logró el PP en esas pasadas elecciones autonómicas, obteniendo la mayoría de escaños, y por ese motivo ha instado a Vox a asumir y respetar la voluntad de la ciudadanía: "Fuera de la burbuja de la vida de partido, preocupa más la subida del precio de los alimentos que el reparto de consejerías".

▶️@LopezMirasF : "No se trata de hacer sino de dejar hacer y no derribar lo construido por los ciudadanos en las urnas.



Llegaremos a acuerdos, que no serán sólo repartos de sillones sino reformas con impacto directo en nuestra sociedad". #InvestiduraLópezMiras pic.twitter.com/5VP87UZBu0 — PP Región de Murcia (@PPRMurcia) July 6, 2023

Y es que no solo López Miras sino también desde Génova creen que hay que materializar lo que los españoles eligieron en las urnas. Por ello les pide abandonar la trifulca para que se llegue a buen puerto y no se les defraude. Sin embargo, por el momento, los de Abascal no cambian de postura tal y como ha confirmado tras esta primera sesión el diputado Rubén Martínez Alpañez. Unas declaraciones que han sido compartidas también por Antelo.

En VOX queremos conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia pero el PP no está por la labor. pic.twitter.com/IfaYvMBKGk — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) July 6, 2023

Programa basado en 5 ejes estratégicos

Hay que avanzar para mejorar, y mejorar para crecer.

⁰Presento un proyecto de gobierno basado en una acción transformadora que modernizará nuestra economía para liderar el futuro.



No podemos conformarnos. Necesitamos reformas profundas que nos hagan más fuertes y competitivos. pic.twitter.com/qdQytPuYsp — Fernando López Miras (@LopezMirasF) July 6, 2023

No todo han sido mensajes para Vox, sino que López Miras, en su discurso sin límite de tiempo, también ha anunciado su plan basado en 5 ejes estratégicos.

- Modernización del sistema educativo, con objetivos claros como reducir las tasas de fracaso y abandono escolar o innovar en el diseño de titulaciones.

- Modernización económica y productiva.

- Promover una administración pública "eficiente, transparente y responsable", algo que pasa por la "simplificación y la digitalización inclusiva de los procedimientos".

- Protección del medio ambiente y en especial en este caso del Mar Menor. Este punto incluye la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional.

- Pacto intergeneracional por la juventud, abordando factores tan importantes para este colectivo como la emancipación temprana, el desempleo, el respaldo financiero para sus proyectos, el retorno del talento a la Región o el compromiso con la salud mental.

Además, ha expuesto cinco acciones urgentes para cumplir antes del 31 de julio.