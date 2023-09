El padre de Diana Quer deja muda y K.O a Irene Montero por la rebaja a la Manada

La rebaja de pena de un año a uno de los agresores de la Manada, Ángel Boza, está dejando muchas reacciones no sólo en el plano político sino también social, dejando en evidencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a los partidos que como Podemos y PSOE aprobaron la ley del sólo sí es sí que ha traído estas consecuencias. Uno de los que no muerde la lengua es Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, que ha lanzado un mensaje a Irene Montero.

Así, Juan Carlos Quer ha recordado que el caso de rebaja de pena de un agresor de la Manada de San Fermín es uno más de “las 1.155 razones para la dimisión de Irene Montero y su socio, el presidente Pedro Sánchez”. El padre de Diana Quer indica el caso de Luis Rubiales y como podemitas y socialistas se han movilizado frente a su silencio con las rebajas de penas por el sólo sí es sí, ironizando que “no es tan grave como un beso”.

El padre de Diana Quer señala a la ministra de Igualdad que “excarcelar a 1.155 violadores no es de feministas, ni tampoco la vía para defender la libertad sexual de la mujer” y acaba con una nueva referencia a la doble moral con el caso de Rubiales “estos no dan besos, estos violan. Pobres víctimas”.

