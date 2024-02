Sánchez llega a Ourense en AVE para defender Cataluña y olvidarse de Galicia

El presidente del Gobierno abandona a su suerte a Besteiro y participa en el mitin de las elecciones gallegas con un discurso en clave nacional: Cataluña y la Amnistía es lo que importa

En AVE, provocando sin duda un estrés innecesario su persona, Pedro Sánchez ha irrumpido en la campaña a las elecciones gallegas del 18F, donde las encuestas auguran al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, unos resultados mediocres. Y Sánchez, en vez de centrarse en tratar de ayudar a que Besteiro remonte en las encuestas, se ha dedicado a vanagloriarse y a hacerse campaña de sí mismo. Nada nuevo bajo el sol.

Esta vez, Moncloa no ha podido cuadrar una visita a una bodega, una ganadería o una batea de mejillones para que Sánchez pudiera utilizar el Falcon para viajar a Galicia, así que tuvo que acudir en AVE. Y en el viaje no le debió dar tiempo a preparar un argumentario para tratar de obnubilar al votante socialista. El secretario general del PSOE dio un discurso con el traje de presidente del Gobierno, dejando a Besteiro a verlas venir. El resto de barones nacionales ya saben a qué atenerse.

Sánchez centró discurso de la campaña gallega... en Cataluña. Algo realmente sorprendente y que denota el nerviosismo existente en las filas socialistas por los vaivenes (meneítos, diría un cantante latino) de Junts. Sánchez, claro, tuvo que ensalzar la figura de Besteiro. Pero poco más. Los problemas de Galicia, las necesidades de la comunidad, las demandas de los gallegos... pasaron a segundo plano. Cataluña es buena y Rajoy, ¡ay, Rajoy!, tiene la culpa de todo.

El presidente del Gobierno destacó su labor al frente de un Gobierno "limpio" en España, en el que, señalaba, "hoy no hay corrupción", y que ha tenido que afrontar la "crisis territorial más grave" en España, una situación que "heredó" el PSOE. "No la provocamos nosotros, fue la impericia e irresponsabilidad de quien gobernaba en Madrid entonces", se lamentaba, en referencia a la etapa en la que el popular Mariano Rajoy era el presidente.

Así, ha advertido de que "el tiempo no arregla las cosas, sino que es la política, la buena política, la del encuentro y no la de la confrontación territorial" la que permitirá, bajo su punto de vista, devolver la 'normalidad' a la situación catalana.

Será sí o sí

Y a renglón seguido, tras afirmar que basta un "paseo" por la comunidad para comprobar que la situación catalana es "mejor" ahora que en 2017, se ha reafirmado en que, aunque la "normalización total" no llegará "de la noche a la mañana", él no cejará en su empeño. "Mi convicción de normalizar la situación en Cataluña es total, porque eso es bueno para Cataluña y bueno para España. Pero la normalización total no llegará de la noche a la mañana", zanjó dando a entender que el acuerdo con Junts por la Ley de la Amnistía será si o sí, así que prepárense para las concesiones.

Subida del salario mínimo

La parte populista del acto estuvo en la confirmación oficial, aunque todos los medios de comunicación llevan anunciándolo desde hace semanas, de la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy, justo hoy, en el arranque de la campaña gallega, Sánchez anuncia la medida. En Galicia, pero en clave nacional. Previsible es un rato. El salario mínimo quedará fijado a partir del martes en 1.134 euros mensuales, con una subida del cinco por ciento.

Tras ello, Sánchez, se fue a tomar un café con el aspirante socialista a presidir el Gobierno gallego tras las elecciones y se volvió a Madrid. ¿Galicia? Pregunten a otro. Sánchez no sabe nada de ella, salvo que Rajoy nació allí.