Podemos culpa a Díaz de la investidura de Feijóo: "¿Y si no vetara a Montero?"

El exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado a Yolanda Díaz de ser la causante de la investidura de Feijóo por haber vetado a Irene Montero en sus listas.

¿Te imaginas que Yolanda Díaz no hubiese vetado a Irene Montero, que la gente de Podemos hubiese ido a votar en masa el 23J y que hubiésemos sacado 38 (o más) escaños en vez de 31?, se pregunto en su cuenta de X (antes Twitter) Pablo Echenique.

Así, el que fue diputado por Podemos, y todavía militante de la formación que ahora dirige Ione Belarra, ha afirmado que "la situación ahora sería diferente" y que "Feijóo no sería candidato a la investidura" si Yolanda Díaz, actual líder de Sumar, no hubiera "vetado" en sus listas a la actual Ministra de Igualdad en funciones.

Yolanda Díaz niega vetos a Irene Montero

La líder de Sumar ha rechazado categóricamente, sin embargo, que se haya vetado de manera explícita a la ministra de Igualdad. "No. Eso no es nuestro estilo", llegó a afirmar hace unos meses la vicepresidenta segunda en funciones, respondiendo así a las acusaciones previamente hechas por Ione Belarra, la secretaria general de Podemos.

En este sentido, Díaz subrayó que, en las negociaciones, prevaleció la "generosidad" y también hubo "numerosas concesiones", pero en ningún momento se implementó un veto directo a Montero. Esto aplica tanto a su partido como a cualquiera de las fuerzas políticas que se sumaron a la coalición, remarcó.

Las reacciones a Echenique

Las reacciones al que fue una de las personas de la máxima confianza de Pablo Iglesias e Irene Montero, y lo sigue siendo, no se hicieron esperar.

El célebre economista Daniel Lacalle no dudó en responder al tweet del exdiputado podemita con otras preguntas: "¿Te imaginas que Podemos no hubiese sacado la ley que ha excarcelado violadores? ¿Te imaginas que Podemos hubiera votado a favor de la liberación de los políticos presos en Venezuela y Cuba? ¿Te imaginas que Podemos se hubiera dedicado a gobernar en vez de lucrarse y difundir odio? No te lo puedes imaginar porque Sumar y Podemos son eso. Odio", sentenció el economista.

Otros conocidos tuiteros también le han respondido sin cortapisas: "Es un milagro que Yolanda sacara más de 25 diputados. Ni ellos mismos se lo creían. Normal que montaran tremenda fiesta la noche electoral", expuso Willy Tolerdo.