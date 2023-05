Adriana Lastra se burla de la formación de un candidato y sale escaldada

“No soy súper nada pero tengo estudios y carrera, lo que a ti, como vividora de la política, no te sirve”, es la contestación viral de Diego Canga, del PP de Asturias, a la socialista

El debate de los candidatos a la presidencia de Asturias ha provocado la reaparición de una de las dirigentes socialistas que fue una de las principales figuras del sanchismo: Adriana Lastra. No, no es que la ex número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE se presente a estas elecciones, pero la socialista se convirtió en comentarista del debate en redes sociales atacando la formación del candidato del PP… y recibiendo un buen zasca que ha corrido como la pólvora.

En concreto, Adriana Lastra, apartada de la política tras su embarazo de riesgo, tachaba al candidato del PP de Asturias, Diego Canga, de el “súper especialista”, el “súper funcionario” y el “primer nivel” en tono irónico, haciendo mofa del currículum del popular.

Sin embargo, Diego Canga no se ha mordido la lengua y ha recordado a Adriana Lastra que por la boca muere el pez, porque precisamente la dirigente socialista no tiene estudios universitarios acabados y hace burla de la formación de los demás. “No soy súper nada, pero tengo estudios y carrera profesional, lo que a ti, como vividora de la política, no te sirve”, respondía el candidato del PP de Asturias.

“La experiencia es ofensiva para Adriana Lastra y compañía porque tiene miedo a que, ganando el 28 de mayo, desmontemos el chiringuito y el pesebre de toda la izquierda en Asturias”, subrayaba Diego Canga a la dirigente del PSOE.