Albert Rivera reaparece en público y lanza una pregunta que retumba en Moncloa

El ex líder de Ciudadanos ha participado este martes en un acto con el exdiputado socialista, Eduardo Madina. Y la amnistía que se avecina ha marcado su debate.

Dos ex mano a mano. Eduardo Madina y Albert Rivera han reaparecido este martes con la ley de amnistía de Pedro Sánchez como protagonista de su charla pública.

El exdiputado del PSOE se ha mostrado convencido de que Sánchez conseguirá ser presidente pero ha matizado que "no comparte el procedimiento". A su juicio "no son las mejores condiciones" para iniciar un procedimiento de investidura, teniendo en cuenta que el PSOE necesita el apoyo de las formaciones independentistas para conseguir la mayoría necesaria y cree que "si la gobernabilidad de España no dependiera del señor Puigdemont sería muchísimo mejor".

Durante un encuentro de Diálogos para el Desarrollo el ahora militante socialista ha expresado sus dudas ante la investidura de Sánchez ya que dice que es "difícil" saber cuáles serán las exigencias del resto de partidos para asegurar el apoyo a la investidura en un panorama político actual que "tiene muchas variables".

En la misma línea se ha mostrado el expresidemnt de Ciudadanos, Albert Rivera, quien considera que una ley de amnistía para los implicados en el procés sería una "incoherencia absoluta" con el Estado de Derecho y con Europa, pero cree que "nadie se va a sorprender" cuando se produzca.

"Si nos cargamos el Estado de Derecho e intentamos hacer trampas para beneficiar a determinados delincuentes, ya sean políticos o de otra naturaleza, pues al resto de ciudadanos le estamos lanzando un mensaje muy peligroso y muy dañino para el sistema democrático", ha señalado ante los medios.

Aunque no es la única contradicción que ha destacado Rivera, a su juicio, una hipotética ley de amnistía dejaría a España en una "muy mala posición" en Europa, no solo al Gobierno, sino al conjunto de la ciudadanía. "¿Cómo vamos a ir a otros países a decirles que cumplan la legislación europea cuando estamos negociando con los perseguidos por la justicia?", ha reprochado