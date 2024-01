Yolanda Díaz aplaude a Ribera y los jueces 'estallan': "Desprestigian al país"

Un hondo malestar se cierne en el seno de la Audiencia Nacional y en las asociaciones judiciales tras las críticas de Teresa Ribera al juez García Castellón y el apoyo de la líder de Sumar

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha despertado un profundo malestar tanto en el seno de la Audiencia Nacional como entre las principales asociaciones judiciales. Las declaraciones de la vicepresidenta contra el juez del caso Tsunami, García Castellón, no han sentado nada bien a la Justicia. "Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado este viernes Teresa Ribera en declaraciones a TVE.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, sobre la petición del juez Castellón para que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo: "Tiene querencia por pronunciarse en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno" https://t.co/fINk5aZXfZ#LHTeresaRibera pic.twitter.com/O2DujGTDHU — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 19, 2024

En este sentido, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al Gobierno que respete la labor de los jueces, a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera en las que critica al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", y han recordado que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces. No solo eso. Han ido más allá en la crítica y han advertido al Ejecutivo que los comentarios de la vicepresidenta Ribera "están desprestigiando al país" al entender que "señalar a los jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía", por lo que ha pedido "respeto" al Poder Ejecutivo.

Malestar en la Audiencia Nacional

No solo asociaciones de jueces no ocultan su rechazo a las palabras de Teresa Ribera, también en la Audiencia Nacional están estupefactos. Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva".

Frente a la acusación de Ribera de que el juez tiene querencia a pronunciarse en "un momento particularmente oportuno" y "siempre en una misma dirección", estas fuentes recuerdan que "los tiempos de la política no son los de la Justicia" y que, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta."Es impresentable, ya está bien", ha llegado a decir una de las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas, al tiempo que ha enfatizado que existe una preocupación real por la deriva que está tomando este asunto.

Yolanda Díaz secunda a Teresa Ribera

No solo la ministra Teresa Ribera ha cargado duramente contra el juez García Castellón, también la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es más, ha secundado sus palabras en su totalidad. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respaldado este viernes a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en sus críticas al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pese a no haber oído, según ha reconocido, las declaraciones de su compañera de Gobierno: "No la he escuchado, pero seguramente acertó completamente".

Díaz ha coincidido con Ribera, al ser preguntada sobre García Castellón, en que hay jueces que suelen tomar decisiones judiciales en momentos políticos importantes. "Soy prudente, porque no sé qué ha dicho la vicepresidenta tercera, pero bueno, hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos de relevancia política", ha manifestado a preguntas de los medios durante unas jornadas sobre empleo organizadas por el sindicato UGT.