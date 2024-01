El PP tacha de "extrema gravedad" los ataques de Teresa Ribera al juez Castellón

Los de Núñez Feijóo señalan que el Gobierno de Pedro Sánchez está asumiendo el "discurso independentista" y desprestigiando el sistema democrático de España

Máxima indignación en las filas populares por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. "Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Teresa Ribera en declaraciones a TVE.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, sobre la petición del juez Castellón para que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo: "Tiene querencia por pronunciarse en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno" https://t.co/fINk5aZXfZ#LHTeresaRibera pic.twitter.com/O2DujGTDHU — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 19, 2024

"Es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones, como ha hecho esta mañana en una entrevista en TVE", denuncian a ESdiario fuentes del PP nacional consultadas. Es más, apuntan que "el sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare", inciden.

El PSOE no cuestionaba a los jueces cuando "instruían Púnica, Lezo o Kitchen"

Desde el Partido Popular consideran, además, que el discurso actual del PSOE y, por extensión, del Gobierno de Pedro Sánchez "desprestigia" nuestro sistema democrático. "Duele ver al Gobierno de nuestro país recitar el argumentario independentista", aseveran, y, advierten, de que "cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts".

Señor @felixbolanosg ¿Es esto defender a los jueces?



Es lamentable que el Gobierno de España asuma como propio el argumentario de Otegi y Puigdemont contra nuestro Estado de Derecho. https://t.co/UDwLoXebjc — Miguel Tellado (@Mtelladof) January 19, 2024

Recuerdan los de Feijóo, además, que "los socialistas no cuestionaban la imparcialidad del juez García Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen". "Queremos saber si el ministro de Justicia opina como Ribera. Su silencio y el de Sánchez confirmarían que el PSOE ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno", reclaman desde el PP.

Y exigen, también, "el cese de los ataques a los jueces españoles por parte de los independentistas, pero sobre todo, y también, por parte del Gobierno", sentencian.