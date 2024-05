Zapatero compara a Barbie con Clara Campoamor y confunde Valencia con Cataluña

El ex presidente socialista trae de vuelta a su “querida Leire Pajín” a la política y predice que Diana Morant será presidenta de la Generalitat… catalana

Como si no hubieran pasado 15 años. El zapaterismo revivió con todo su esplendor en el mitin de Pedro Sánchez en Valencia de cara a las elecciones europeas donde los protagonistas fueron los fantasmas del pasado del PSOE: el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de la ex ministra Leire Pajín, que vuelve a la política en las listas del Parlamento Europeo.

El discurso de Zapatero ante el auditorio estuvo cargado de ironía y de la nueva consigna sanchista: llamar “terraplanistas” a la derecha. Ante un auditorio enloquecido de la llamada charocracia, el ex presidente criticaba la supuesta censura que ha hecho Vox de la película Barbie -en realidad no han comprado el DVD en la biblioteca de Burriana y de ahí viene el revuelo- hasta el punto de poner a la famosa muñeca al nivel de Clara Compoamor.

“No sé cómo se sentiría Clara Campoamor de ver estas listas”, reflexiona Zapatero sobre el DVD de la película Barbie comparándolo con los derechos de la mujer como el voto femenino que fue lo que defendió y de lo que hizo bandera la diputada durante la II República, Clara Campoamor.

Si fuera la película ‘Kent’, no hubieran dicho nada.



El feminismo no ha hecho más que empezar. El sueño de Clara Campoamor se está cumpliendo. 💜



🇪🇺 J.L Rodríguez Zapatero#MásEuropa pic.twitter.com/p26dxnkeJA — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) May 23, 2024

Ahí no quedó el esperpento de Zapatero, que como pitonisa no tiene mucho futuro, porque hizo de adivino y dijo a los presentes que la ministra de Ciencia, Diana Morant, también líder del PSPV, “iba a llegar muy alto, y acerté, y os digo que será la próxima presidenta de la Generalitat… de Cataluña”. Luego dice rápido “de Valencia” para tapar su error.

Para rematar, Zapatero, que no ha podido evitar no citar a Isabel Díaz Ayuso para criticar “que hable de ETA” -curioso porque en el mitin se habló de cosas más antiguas como Franco o la Guerra Civil-, ha homenajeado a la ex ministra Leire Pajín, que fue su mano derecha en el PSOE. "Mi querida Leire, me encanta que esté en las listas, y además esta es la mejor lista al Parlamento Europeo que nunca ha presentado el PSOE". Qué humilde por cierto.