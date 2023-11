El Gobierno guarda silencio desconcertado por la reacción de los españoles

No habla ningún peso pesado de la coalición, abrumados por el éxito de las concentraciones. Sólo lo hacen segundos espadas tratando de confundir al ciudadano sobre el objeto de éstas

No tanto como en shock, pero sí desconcertado. El Gobierno guarda silencio este domingo 12 de noviembre, después del masivo apoyo popular a las manifestaciones contra la amnistía convocadas por el PP en toda España hayan tenido un éxito que en las filas gubernamentales no esperaban. Ni un solo peso pesado del partido ha dado la cara para dar su punto de vista sobre lo sucedido. Nada. Solo han aparecido segundos espadas. Y,como suele ser habitual en los segundos espadas, usando un argumentario rancio para tratar de confundir a la ciudadanía.

Solo la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite; la senadora del PSOE Concha Andreu; y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, han dicho esta boca es mía. Pero abrumados por los más de dos millones de ciudadanos españoles que han acudido a las concentraci0nes de manera pacífica y sin provocar ni un solo incidente, no han acertado con el argumentario. Siguen empeñados en que es una protesta que no respeta el resultado de las elecciones del 23J y no lo que realmente es, una protesta que pretende desligitimar unos pactos de Gobierno conseguidos a través de una ley de amnistía y unas concesiones a los independentistas bochornosas.

Chivite: "La foto de hoy es la del PP, Vox y UPN, incapaces de acordar con nadie que no sea entre ellos mismos" https://t.co/AxMKLtlCGk #Directo pic.twitter.com/EVj1RjV7gR — Europa Press (@europapress) November 12, 2023

Maria Chivite, presidenta navarra, ha dicho que "la foto de hoy es la del PP, Vox y UPN. Partidos incapaces de acordar con nadie que no sean entre ellos mismos. Escorados por la ultraderecha a posiciones alejadas de la mayoría social". "Los gobiernos se construyen con mayorías parlamentarias y con acuerdos entre diferentes porque España es diversa y es plural", ha defendido. Valorar esos acuerdos, para otra ocasión.

Concha Andreu, senadora socialista, ha asegurado en la misma línea argumental dictada por el partido que "vamos a cumplir con el mandato que las urnas nos dieron el pasado 23 de julio”, obviando que su partido no ganó las elecciones. "En un momento complejo, el PSOE es capaz de garantizar la convivencia entre territorios. Esta semana, la inmensa mayoría de los partidos del arco parlamentario votarán sí a la investidura de Pedro Sánchez; en él no estarán, más solos que nunca, el PP y Vox”. De nuevo, la riojana tampoco valora las concesiones de su partido a otras regiones que no son la suya.

Por su parte, Juan Espadas, secretario genereal del PSOE andaluz, en un comunicado ha manifestado que "hemos sido capaces de construir una mayoría que respalde al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno de España". Como si el respaldo fuera el objeto de las manifestaciones y no los acuerdos sellados por su partido para conseguir ese respaldo.

Condenar los ataques

Por supuesto, los tres también han rematado su exposición pública de la misma manera: exigiendo al PP que obligue a que condene "los ataques que están sufriendo las sedes socialistas", intentando hacer creer a la opinión pública que acercarse a los barrios donde están las casas del pueblo es poco menos que ir de excursión a Gaza y no lo que son, la expresión libre de ciudadanos pacíficos que están indignados.