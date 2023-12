Nadia Calviño será la presidenta del BEI a partir del 1 de enero

La vicepresidenta primera y ministra de economía, Nadia Calviño, ya tiene el camino despejado para relevar al alemán Werner Hoyer y convertirse el próximo 1 de enero de 2024 en la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero de la Unión Europea. "Hemos llegado a una conclusión de consenso con Nadia Calviño como próxima presidenta del BEI", ha anunciado el ministro belga de finanzas, Vincent van Peteghem.

Tras varios meses de dudas, los ministros de economía y finanzas de la UE han despejado este viernes, durante un desayuno de trabajo, el camino de Calviño, que competía por el cargo con la comisaria danesa Margrethe Vestager, el ex ministro de finanzas italiano Daniele Franco, la polaca Teresa Czerwinska y el sueco Thomas Ostro. Desde el principio dos eran las principales favoritas: Calviño y Vestage.

#ECOFIN | Statement by Vice-President @NadiaCalvino ahead of the Economic and Financial Affairs Council.



-



Declaración de la vicepresidenta Nadia Calviño antes del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.



🔗 https://t.co/oq4xNAMoO4#EU2023ES