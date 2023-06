Alsina: "¿Por qué nos ha mentido tanto, Señor Sánchez?"

Alsina no ha dejado tema sin abordar en la entrevista con el presidente Sánchez, que ha dejado perlas como la negación a su relación con Bildu o acusar a la derecha de dirigir a los medios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante Carlos Alsina cuatro años después de la última entrevista en Onda Cero y la primera después de la convocatoria de elecciones generales. El periodista ha puesto contra las cuerdas a Sánchez, a quien nada más presentar le ha preguntado "¿por qué nos ha mentido tanto?".

💬 Alsina: ¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?



💬 Sánchez: Dígame usted en qué



El presidente ha escurrido el bulto pregunta tras pregunta, aunque también nos ha dejado algunas perlas. Por ejemplo, ha rechazado que haya gobernado con Bildu durante esta legislatura porque no hay ningún ministro de esta formación en el Ejecutivo y tampoco un acuerdo de investidura sino "acuerdos puntuales sobre leyes concretas". Sin embargo, ha señalado que el PP ha convalidado más leyes que Bildu en el Parlamento, 51 frente a 42.

"Un acuerdo de gobierno significa tener ministros de un partido político en tu Gobierno, no lo hay, no hay acuerdo de Legislatura. Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas", ha aseverado Sánchez.

Sánchez ha puesto como ejemplo las veces que el PP ha convalidado decretos leyes del Gobierno en el Parlamento, que han sido 51 según ha dicho, frente a las que ha apoyado Bildu, 48 en total. "¿Eso significa que hemos gobernado con el PP?, no", ha exclamado.

Mentira, no. Cambio de opinión

Alsina le ha hecho una gran entrevista a Sánchez mostrando el contrapoder de los medios cuando al frente hay alguien informado y con coraje. Me quedo como resumen con esto del presidente respetuosamente acorralado por el periodista : “Yo no miento, cambio de opinión”. — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) June 19, 2023

El presidente del Gobierno también se ha puesto un notable sobre su acción de Gobierno durante esta Legislatura y ha afirmado que ha tratado de cumplir con su palabra: "He tratado de cumplir con mi palabra y como hombre sincero trato de serlo", ha señalado al ser preguntado si se ve como hombre de palabra y principios.

Curiosa la justificación del presidente, que se ha defendido asegurando que un presidente se enfrenta a situaciones muy difíciles y tiene que actual con responsabilidad, de ahí que pueda cambiar su posición sobre determinados asuntos, como hombre de estado.

«España no es ajena al auge de la ultraderecha. A mi me gustaría que los ciudadanos estuvieran informados, que haya contraste, pero a partir de ahí quiero recordarle que los diputados de Vox salieron en un momento en el que se quemaban contenedores en Barcelona», expresa Sánchez, quien insiste en que sobre Cataluña sí «cambió de opinión». «El independentismo no está en los niveles en que estaba», ha remarcado.

Desproporción de los medios

"Hay una desproporción de medios conservadores". Es lo que ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado a Carlos Alsina durante su entrevista en 'Más de uno' que hay una desproporción en la representación de voces en los medios respecto a la realidad sociológica.

El presidente ha insistido en esta idea tras ser preguntado por Carlos Alsina sobre cuáles son los medios a los que se refería cuando afirmó ante sus diputados en el Congreso que iban a escuchar durante la campaña auténticas "barbaridades" por parte de los medios de la derecha.

¿Cómo quiere ser recordado?

«Han sido años difíciles desde la coyuntura de la geopolítica, hemos tratado de gobernar dando la cara, no ignorando desafíos. Lo hicimos con los ERTES, los créditos ICO... ánimo a los ciudadanos a votar aunque sea un día extraño. España se enfrenta a desafíos enormes y extraordinarios y necesita el Gobierno que los afronte la mayor legitimidad social. Deseo la mayor de las participaciones», expresa Sánchez.