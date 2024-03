Villarejo agita el 11M: su teoría de Francia y Marruecos envueltos se hace viral

El ex comisario aseguraba hace unos días que en el atentado “lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes” para eliminar al “incómodo” Gobierno el PP

El ex comisario José Manuel Villarejo es el perejil de todas las salsas de las entrañas del Estado. Y en el 20 aniversario de los atentados del 11 de marzo el famoso ex alto cargo de la Policía Nacional no iba a ser menos. Villarejo comentaba hace unos días en una entrevista su opinión de lo que realmente pasó el 11M, metiendo una acusación directa a Francia y Marruecos, una palabras que ahora que se cumplen 20 años de la masacre se hacen virales.

En una conversación con el youtuber Jordi Wild, Villarejo señala que “hay algo que no me cuadro del 11M. El 11M lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes y nosotros ponemos los exclusivos”.

El ex comisario indica que “yo intervengo en esa investigación gracias a la información que tenía de Siria de una cabina de teléfono de un campamento de Hezbolá a las afueras de Beirut donde se han recibido instrucciones y recibido llamadas” pero a continuación añade que “me dicen que no vaya y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones”.

José Manuel Villarejo considera que “el objetivo del 11M es que España no siguiera para adelante, eliminar un Gobierno del PP, los franceses estaban preocupados de la pujanza de España. Querían que España perdiera peso en los acuerdos europeos de Niza y Lisboa, subordinándola al eje socialdemócrata franco-alemán”. Una teoría de los atentados del ex comisario que se movía como pez en el agua en la parte más oscura del Estado y que muchos agitan este aniversario del 11M.