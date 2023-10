José Andrés deja rota a Belarra con un tuit monumental: "No merece ser ministra"

El prestigioso chef, que reside en Estados Unidos, lee la cartilla a la líder de Podemos y señala como último responsable al propio Pedro Sánchez.

Una voz más que autorizada pone en su sitio a la ministra Ione Belarra. El reconocido chef José Andrés ha plantado cara a la líder de Podemos y la retrata por sus ataques contra Israel en plena ofensiva terrorista de Hamas.

Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel @IsraelinSpain está defendiendo a sus ciudadanos…después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza…al final debemos pedir por la… https://t.co/6jiyYrYYXv — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) October 16, 2023

"¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre?… Usted es ProKremlinRussia y ProHamas? Usted no me representa a mi ni a España. No merece ser ministra… Presidente sanchezcastejon debería quitarla de su cargo…", remacha el cocinero.