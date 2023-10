Ione Belarra hace viral entre los simpatizantes de Hamas su ataque a Netanyahu

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es poco menos que una estrella en estos momentos en el mundo árabe y especialmente entre los defensores y simpatizantes de Hamas. Daría la impresión de que ella lo ha buscado y lo ha conseguido.

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp