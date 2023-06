Descubre si te ha tocado estar en una mesa electoral en las elecciones

El 29 de mayo el presidente del Gobierno anunció el adelanto de elecciones generales para el 23 de julio. Millones de españoles que tenían organizadas sus vacaciones se quedaron perplejos. Las reacciones no se hicieron esperar, una de las más virales fue el gesto de la periodista Angels Barceló, al conocer la noticia en directo. Los miembros de una mesa electoral se eligen por sorteo público así que aunque no te haya tocado nunca, siempre puede haber una primera vez…

¿Qué es una mesa electoral?

Una mesa electoral es el lugar donde los ciudadanos ejercen su derecho al voto en unas elecciones. Cada mesa electoral está formada por tres personas: un presidente y dos vocales. Estas personas son elegidas por sorteo entre los electores del municipio o distrito correspondiente. Su función es garantizar el correcto desarrollo de la votación y el escrutinio de los votos.

Las mesas electorales son seleccionadas por sorteo de entre los censados, con edades entre 18 y 70 años, por los ayuntamientos.

Para saber si has sido seleccionado, recibirás una notificación por correo certificado entregada en persona o con un aviso de recogida en Correos.

Algunos ayuntamientos también publican esta información en sus páginas web. Existen excepciones para no formar parte de una mesa electoral, como edad, discapacidad o tener una pensión de invalidez. También se contempla la posibilidad de tener un viaje vacacional previo a la convocatoria electoral.

Proceso de selección de las mesas electorales

En las elecciones, es fundamental contar con ciudadanos dispuestos a formar parte de las mesas electorales. Estas mesas son seleccionadas mediante un proceso de sorteo llevado a cabo por los ayuntamientos. A continuación, te explicaremos cómo se realiza este proceso y cuándo se lleva a cabo el sorteo.

Sorteo de mesas electorales

El sorteo de las mesas electorales se realiza de manera aleatoria y equitativa entre las personas censadas de una localidad que cumplen con los requisitos establecidos. Los ayuntamientos son los encargados de realizar este sorteo y garantizar que se elijan ciudadanos de manera imparcial.

Fecha del sorteo de mesas electorales

La fecha del sorteo de mesas electorales puede variar, ya que depende de la convocatoria electoral y de la organización de cada ayuntamiento. En general, el sorteo se lleva a cabo con antelación suficiente para que los seleccionados puedan ser notificados y prepararse para su participación en las elecciones.

Los sorteos de mesas electorales para el 23 de julio, se iniciaron hace una semana y finalizaron el día 28 de junio. El objetivo: escoger representantes para las 60.340 mesas electorales que estarán vigentes para las elecciones del 23 de julio.

Es importante tener en cuenta que el sorteo de mesas electorales se realiza en cumplimiento de la legislación vigente y busca garantizar la imparcialidad en el desarrollo de los comicios, asegurando que la responsabilidad de la mesa electoral recaiga en diferentes ciudadanos de la comunidad.

Cómo saber si has sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral

Una vez realizado el proceso de selección de las mesas electorales, es importante saber si has sido seleccionado para formar parte de una de ellas. Existen diferentes formas de conocer esta información:

Notificación por correo certificado

Una de las formas más comunes de recibir la notificación de tu elección como miembro de mesa electoral es a través de un correo certificado. Este será entregado personalmente por un cartero o agente de policía en tu domicilio.

En caso de no encontrarte en casa, se dejará un aviso para que puedas recoger la carta en la oficina de Correos correspondiente. Es importante estar atento a cualquier aviso de entrega para evitar perder esta notificación.

Entrega de la notificación

En algunos casos, la notificación puede ser entregada directamente por personal designado por el ayuntamiento. Esto puede ocurrir especialmente en zonas rurales o pequeñas localidades, donde la entrega se realiza de forma más personalizada. En este caso, es importante asegurarse de recibir la notificación y confirmar tu participación en la mesa electoral.

Publicación en páginas web de los ayuntamientos

Algunos ayuntamientos también optan por publicar la lista de los seleccionados para formar parte de las mesas electorales en sus páginas web. Para consultar esta información, deberás ingresar al sitio web oficial del ayuntamiento correspondiente a tu localidad. Es posible que se requiera ingresar ciertos datos personales como el número de DNI para acceder a la lista de seleccionados. Revisa regularmente la página web del ayuntamiento para asegurarte de no perder esta información fundamental.

Recuerda que es tu responsabilidad estar al tanto de si has sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral. Si has sido seleccionado, tendrás la responsabilidad de ejercer tu papel como miembro de mesa durante las elecciones. En caso de no haber sido seleccionado, no estarás obligado a cumplir con esta tarea, aunque siempre es importante formar parte activa del proceso electoral.

Excepciones para librarse de estar en una mesa electoral

En el proceso de selección para formar parte de una mesa electoral, existen algunas excepciones que permiten a ciertas personas librarse de esta responsabilidad. A continuación, se detallan las principales excepciones:

Edad y discapacidad como criterios de exención

Las personas que se encuentren en el rango de edad entre 65 y 70 años tienen la opción de estar exentas de ser seleccionadas para formar parte de una mesa electoral. Asimismo, aquellas personas que presenten alguna discapacidad que les impida desempeñar correctamente las funciones requeridas en una mesa electoral también podrán ser eximidas.

Pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

Las personas que cuenten con una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez también pueden estar exentas de formar parte de una mesa electoral. Esto se debe a que estas pensiones implican una situación de vulnerabilidad que les dificulta cumplir con esta responsabilidad cívica.

Viajes vacacionales previos a la convocatoria electoral

Si se ha planificado un viaje vacacional pagado con antelación a la convocatoria de las elecciones, esto puede justificar la no asistencia a una mesa electoral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben presentar pruebas documentales que respalden la reserva y pago del viaje con anterioridad a la fecha de convocatoria electoral.

Cómo presentar alegaciones

Si has recibido la notificación sobre tu participación en una mesa electoral para las próximas elecciones, las personas elegidas tendrán hasta 7 días para presentar alegaciones.

Al ser la primera vez que unas elecciones se celebran en fechas de vacaciones estivales, se puede alegar como excepción, la contratación de un viaje. Sin embargo se debe demostrar que tal viaje ha sido pagado con antelación a la convocatoria de elecciones y que anular tal desplazamiento ocasiona un perjuicio económico demostrable.

Ahora ya sabes con detalle qué puedes hacer si has sido elegido miembro de una mesa electoral para las elecciones del 23 de julio y cuáles son las excepciones. Si tienes alguna duda, puedes consultar Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamar por teléfono al número 900.343.232.

Si te sido útil el artículo compártelo en tus redes sociales, y déjame un comentario con tu experiencia si te ha tocado formar parte de una mesa electoral.