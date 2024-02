Sánchez no aclara si cederá con los cambios en la amnistía que exige Puigdemont

“Votamos que no… pero ahora es un tiempo de templanza”, indica dubitativo el presidente del Gobierno, que insiste en que no habrá referéndum ni se cambiará el delito de terrorismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por los micrófonos de Al Rojo Vivo en La Sexta con Antonio García Ferreras donde ha comentado los temas de actualidad, como si el PSOE al final cederá con los cambios que exige Carles Puigdemont en la ley de amnistía para aprobarla. Y Sánchez no ha cerrado la puerta a una nueva cesión a Junts, alegando que votaron ‘no’ a esas nuevas exigencias como ampliar la amnistía a todos los delitos de terrorismo y traición, pero que “ahora es un tiempo de templanza”. O dicho de otro modo, después de las elecciones en Galicia que nadie se extrañe si se cede y se acuerda de nuevo con Puigdemont.

"No es nuestra intención tocar el texto, pero entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución", señalaba Pedro Sánchez, que ha defendido la ley de amnistía como “ley valiente, reparadora y constitucional” y que está convencido de que la norma va a salir adelante. "Máxima disposición al diálogo, pero siendo conscientes de que hemos logrado un buen acuerdo y de que va a cubrir todos los supuestos que ahora mismo incumben al movimiento independentista", ha continuado.

🔴 Pedro Sánchez afirma que no se va a modificar la ley de amnistía para incluir todos los delitos de terrorismo y de traición #SánchezARV pic.twitter.com/41IFFutCV5 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 5, 2024

Niega el referéndum y modificar el delito de terrorismo

Pedro Sánchez ha negado otra de las posibilidades que se especulaban, que el Gobierno esté estudiando modificar la definición de terrorismo en el Código Penal. "El independentismo no es terrorismo", ha insistido Pedro Sánchez en defensa de que en procés no hubo terrorismo frente a lo que investiga el juez García Castellón. "El terrorismo no es equiparable al independentismo, es de sentido común. Somos conscientes de lo que ha sido el terrorismo y lo vencimos. Nada tiene que ver una cosa con la otra", repite el presidente su argumentario.

El inquilino de Moncloa ha negado asimismo que se pueda autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, pese a que también negaba que hubiera a haber indultos o amnistía y luego los impulsara. Pero para Sánchez “eso tenía que venir tarde o temprano por la convivencia” mientras que “el referéndum no es posible desde el punto de vista constitucional”. “También decías que la amnistía era inconstitucional”, le ha señalado Ferreras a Sánchez.

Pedro Sánchez ha rechazado críticas del Gobierno a los jueces, incluso cuando le han hecho memoria de lo que dijo la vicepresidenta Teresa Ribera contra el magistrado García Castellón -Sánchez niega que eso fuera criticar a los jueces-. El presidente además se ha mostrado abierto a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro de la negociación para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía tal y como está.