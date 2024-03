Increíble relato de Vidal-Quadras: "Creí que había muerto hasta que vi sangre"

El fundador de Vox reaparece por primera vez en un plató de televisión con Susanna Griso en 'Espejo Público' y cuenta los detalles del atentado del que salió con vida de manera milagrosa.

Cuatro meses casi exactos han pasado desde que Alejo Vidal-Quadras salvara la vida por escasos centímetros. El ex político del Partido Popular y fundador de Vox sufrió un atentado en Madrid por parte de un sicario tunecino del que salió vivo de milagro. Este miércoles ha reaparecido en un plató de televisión (ya estuvo este lunes con Carlos Herrera en COPE) para contar su experiencia y en este caso ha elegido Espejo Público y una entrevista con Susanna Griso para hacerlo.

Lo primero que ha querido destacar Vidal-Quadras ha sido precisamente ese mínimo detalle acerca del momento del disparo a bocajarro y que supuso la diferencia entre la vida o la muerte. “Me tocaron por la espalda y me dijeron ‘hola, señor’. Al darme la vuelta el disparo que iba directo al cuello tomó otra trayectoria y acabó saliendo por la mandíbula”, explica el superviviente con la voz evidentemente afectada tras lo sucedido y que mantiene que el sicario le habló para poder dispararle en la cara pero falló.

Ese fue el primer milagro que salvó la vida a Vidal-Quadras pero no el único. El otro llegó en forma de salvador: un ciudadano que pasaba por allí y escuchó el disparo acudió a socorrer al ex político: “Es posible que sin la intervención de esta persona a la que le debo muchísimo me hubiera desangrado antes de que llegara la ambulancia”. Este héroe inesperado se quitó la chaqueta y oprimió los orificios de entrada y salida de la bala, realizando una actuación que fue determinante.

Vidal-Quadras también ha contado a Susanna Griso qué sintió nada más fue disparado, asegurando que estaba muy conmocionado pero no perdió la conciencia. Fue de hecho al ver la sangre cuando se dió cuenta de que era consciente de que seguía vivo: “Al principio pensé que me habían matado pero después me di cuenta de que podía pensar y veía la sangre. Entonces pensé: ‘Estoy vivo’”. Fue entonces cuando con las pocas fuerzas que tenía escribió “Irán” en su móvil, apuntando así al motivo por el que creía había sufrido el atentado.

Y es que hay que remarcar que Vidal-Quadras lleva cerca de 20 años apoyando a la resistencia iraní y aparecía el primero en una lista de objetivos del régimen de este país. Aunque se logró identificar al autor del disparo, todavía sigue en busca y captura. Por el momento han sido cuatro personas relacionadas con el atentado las que han sido detenidos pero este sicario tunecino -fichado en Francia por asesinato- continúa en paradero desconocido.

"Anímicamente estuve un tiempo muy mal pero gracias a la ayuda psicológica estoy mejor", ha confesado Vidal-Quadras a Griso, a la que también ha expresado que el hecho de verse en este mundo es "un gran estímulo para seguir". No se ha olvidado de los cirujanos de maxilofacial del hospital Gregorio Marañón de Madrid que le colocaron las tres placas metálicas que ahora mismo lleva en su rostro, a los que ha agradecido su excelente trabajo. Y es que la mayor secuela a simple vista es la voz, ya que, por suerte, la cara del expolítico ha quedado en buen estado teniendo en cuenta lo que sucedió hace tan solo cuatro meses.