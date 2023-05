El ‘Que te vote Txapote’ se cuela en la sesión de fotos de Juan Lobato

Un espontáneo que paseaba el perro se encuentra con el candidato del PSOE en Madrid y le sorprende con la famosa frase que es ya un símbolo contra el sanchismo

El ‘Que te vote Txapote’ sigue persiguiendo no sólo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino también a los candidatos del PSOE a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La última víctima de esta frase que se ha convertido en un símbolo de protesta contra el sanchismo ha sido el candidato socialista a la presidencia de Madrid, Juan Lobato.

En concreto, Juan Lobato ha sido sorprendido durante una sesión de fotos en la calle por un espontáneo que iba paseando el perro y le ha dedicado la famosa frase ‘Que te vote Txapote’. El propio espontáneo ha grabado la escena y la ha subido a sus redes sociales haciéndose rápidamente viral, explicando que “había hecho un Bolaños”.

“Me he hecho un Bolaños y me he colado en la sesión de fotos del candidato de la PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Lo he saludado amablemente. Ya estamos todos en campaña”, asegura el ciudadano que le ha dedicado a Lobato un ‘Qué te vote Txapote’. Lobato, por cierto, se ha quedado sin reaccionar.

El ‘Qué te vote Txapote’ está protagonizando muchos momentos desde que una persona lo soltó en directo en TVE durante una conexión. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se lo dedicó a Juan Lobato en un debate en la Asamblea. La frase ha perseguido a Pedro Sánchez incluso fuera de España, donde se la gritaron en su visita a Italia.