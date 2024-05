Feijóo y Ayuso condenan el “acto de corrupción” de Sánchez con la amnistía

Alberto Núñez Feijóo, presidente popular, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde la capital, tomaron la palabra durante la multitudinaria concentración del PP en la madrileña Puerta de Alcalá. Ante 80.000 personas, según estimaciones del Partido Popular, los tres fueron coincidentes: la ley de amnistía es un acto de corrupción de un ejecutivo moribundo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que retire la Ley de Amnistía, cuya aprobación definitiva está prevista el próximo 30 de mayo en el Pleno del Congreso, y que convoque elecciones generales porque tiene el país "parado".

España ha respondido y la Puerta de Alcalá es un clamor contra las políticas contra la libertad de Pedro Sánchez.#YoVoy #EspañaResponde pic.twitter.com/dZ2fqAamVb — PP Tetuán (@pptetuan) May 26, 2024

"Le pido que retire la ley de amnistía y ya que esta legislatura está perdida y el Gobierno tiene el país parado, que ponga punto y final, que disuelva las Cortes y convoque elecciones", ha demandado Feijóo, mientras los asistentes a este gran acto electoral que el PP ha celebrado en la Puerta de Alcalá gritaban 'Sánchez dimisión'.

Feijóo ha insistido en que debe convocar a los españoles a las urnas para que les deje de "engañar". "Nos ha engañado a todos, a los suyos también", ha enfatizado, paa añadir que España "no se vende" y todos los ciudadanos son "iguales ante la ley".

Ayuso: "La Venezuela de Maduro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado durante su discurso a Pedro Sánchez, de "querer manosear las instituciones y los medios de comunicación" y ha comparado esta situación con "la Venezuela de Nicolás Maduro".

"Quiere dividir y controlar los tres poderes del Estado", ha advertido. "Para cualquier político, todo esto era inconcebible, hasta que a Sánchez le hacían falta esos siete votos. Ahora, ha empezado a perseguir a los jueces fachas con toga. Sánchez va a hacer todo lo que sea con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como en la Venezuela de Maduro y como siempre ha pasado en todos los gobiernos totalitarios", ha asegurado Ayuso.

Ayuso, en Puerta Alcalá: “Ante ese señalamiento y ataque a nuestro entorno familiar, lo digo una vez más: ME GUSTA LA FRUTA”.



BOOM. 💥😂👏🏻 pic.twitter.com/tApW7efcaV — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 26, 2024

La dirigente madrileña ha señalado que "el plan del presidente incluye el manoseo de todas las instituciones, empezando por la institución que iguala a los españoles". Asimismo, ha indicado que "tras erosionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ahora vendrá el control de todo. Pretende controlar las empresas públicas, con activistas en todas y cada una de ellas. Además, necesita hacer lo mismo con los medios de comunicación porque son un contrapeso fundamental en toda democracia. Busca dividir a los medios para controlar a la opinión pública, con leyes, amenazas y señalamientos. Cuanto más trabajen como prensa del régimen más promocionados y mejor recompensados serán", ha reseñado.

Almeida: "No a desguazar España"

"Hay que combatir contra la Sanchosfera, una forma de entender la política mediante la corrupción democrática de vender a España por siete votos. El voto del 9 de junio es la respuesta a la impunidad de un delincuente como Puigdemont", dijo por su parte el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El regidor ha agradecido a los miles de manifestantes que han acudido a la concentración porque "han demostrado que Madrid es icono de la convivencia, de los símbolos y de los valores constitucionales, el que detesta Sánchez".

"Todos pensamos que se puede convivir pensando distinto, que hay que respetar el estado de derecho y la democracia. Ese es el Madrid que está hoy aquí en estas calles y que ha venido a decirle no a Pedro Sánchez, no a sus secuaces y no a desguazar España", ha recalcado.