Yolanda Díaz se ‘pica’ con el ministro de Cutura y le censura sus comentarios

Ernest Urtasun informaba de que había tenido un encuentro con el sector del cine y la "caudilla" le obliga a incluir que ella estaba. Willy Toledo se mofa: “perdón ama, ya lo corrijo”

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de la cuota de Sumar, informaba en sus redes sociales que “el cine español es un orgullo de nuestra cultura y he tenido la oportunidad de transmitírselo al sector en una reunión en la que además he ratificado mi compromiso con la Ley del Cine y sus demandas”. Pero el comentario de Ernest Urtasun parece que no gustó a la vicepresidenta segunda hasta el punto de que obligó al ministro a cambiarlo y poner otra versión en sus redes.

Lo más curioso es el motivo de esta censura de Yolanda Díaz al ministro de Cultura. No se produjo porque la líder de Sumar no estuviera de acuerdo con la información de Urtasun, sino porque el ministro no mencionaba que la vicepresidenta también había ido a la reunión. Así que el titular de Cultura cambió y tuvo que poner “junto a Yolanda Díaz he tenido la oportunidad de transmitir al sector del cine”.

Este detalle no ha pasado desapercibido y ha provocado numerosas críticas por el “caudillismo” de Yolanda Díaz con los cargos de Sumar. El actor Willy Toledo se mofaba y reproducía un supuesto diálogo entre ambos dirigentes: “Yolanda: ¿cómo que "he tenido"? Ernest: perdón ama, ya lo corrijo. Yolanda: que sea la última vez. Ernest: perdón, ama. Yolanda: mira el niño Errejón, qué bien siempre. Ernest: perdón, ama, lo corrijo ahora mismo. Yolanda: caramelito para ti”.

El actor famoso por sus posiciones de extrema izquierda no ha sido el único en criticar esta situación. Otra persona indicaba que “la arrogancia y la prepotencia de Yolanda Díaz que nadie ha votado, pero se autocoronó como lideresa, son dignas de estudio. Igual que el servilismo y la sumisión que le demuestran a su caudilla los demás componentes del engendro Sumar”.