Echenique se lleva un repaso en redes por politizar hasta la victoria de Alcaraz

El de Podemos no puede ni dejar la política aparcada ni en estos momentos especiales y carga duramente contra Djokovic, al que llama ultraderechista y amigo de genocidas serbios.

Ni en momentos en los que todo es felicidad y no hace falta meter la política de por medio, Pablo Echenique tiene que salir a la palestra para hacerse notar. Ni en algo que une tanto a los españoles como son las victorias deportivas de los nuestros es capaz de "respetar" el portavoz de Podemos en el Congreso. Y es que, para felicitar a Carlos Alcaraz por su victoria en Wimbledon con 20 años y elogiar lo que es absolutamente una gesta (sólo ha disputado cuatro torneos en hierba el murciano), ha utilizado más su mensaje para atacar a su rival que para ensalzar lo que ha conseguido el joven tenista español.

Y es que es una frase de seis palabras para destacar lo logrado por Alcaraz y un párrafo entero para saltar a la yugular de Novak Djokovic, al que llama "ultraderechista, putinista, amigo de genocidas serbios y terraplanista antivacunas". Todo ello para dejar claro que lo que más contento le ha puesto es la derrota de uno en vez la victoria de otro. Es como cuando en el fútbol un equipo se alegra más de las derrotas del equipo rival que de las victorias del propio.

Han pasado varias horas de los sucedido y todavía le siguen cayendo críticas al bueno de Echenique por este tweet que ha llegado a las 3,4 millones de reproducciones.

Lo de Alcaraz es absolutamente impresionante.



Y que encima le haya ganado a un ultraderechista, putinista, amigo de genocidas serbios y terraplanista antivacunas hace que la maravilla sea todavía más maravillosa.



👏👏👏🇪🇸 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 16, 2023

Como era de esperar y aunque seguro que él ya lo sabía, muchos usuarios de Twitter se le han echado encima por no poder evitar ni politizar una gesta deportiva, considerando que suficiente enfrentamiento hay hoy en día en el mundo de la política como para manchar victorias como la de Alcaraz.

Un Echenique que con su Podemos en un segundo plano total, a la deriva, perdiendo el apoyo de la calle y viviendo uno de sus peores momentos como formación política por los menosprecios de Yolanda Díaz, parece que tiene que llamar la atención de una manera u otra.

Si es cierto que cada uno puede dar su opinión y es libre de hacerlo, pero también tienes que atenerte a las consecuencias de ser una figura pública. Que cada vez importa menos y pinta menos en política, sí, pero siempre hay que mantener una compostura y no cometer ciertos errores que, sobre todo, son muy fáciles de no cometer. Lo que no sabemos es qué pensará Echenique de que uno de los deportistas españoles del futuro (y del presente), muestre tanto afecto al Rey de España.