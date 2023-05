RTVE excluye a Podemos de los spots electorales y Belarra y Echenique estallan

La cadena pública se defiende con la ley en la mano pero desde la formación morada aseguran que el PSOE y el PP controlan el medio, que toma decisiones que buscan manipular las elecciones.

Nuevo lío entre RTVE y Unidas Podemos. En este caso el motivo es el tiempo que tendrán los partidos de publicidad gratuita en los diferentes espacios de la cadena pública de cara a la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. La cadena pública ha dejado fuera de ese reparto a la formación morada amparándose en lo establecido en los artículos 64 y 188 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

A pesar de ello, Ione Belarra asegura que se trata de una decisión anti-democrática y que tanto el PSOE y el Partido Popular controlan la televisión pública para "blindar el bipartidismo". En la misma línea de este mensaje se ha mostrado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha ido un paso más y ha apuntado que RTVE sigue tomando decisiones que buscan manipular el resultado electoral.

RTVE deja fuera de los spots electorales a la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Vamos a recurrir inmediatamente esta decisión anti democrática. El PSOE y el PP controlando la televisión pública para blindar el bipartidismo. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 3, 2023

La televisión pública controlada por el PP y el PSOE sigue tomando decisiones que buscan manipular el resultado electoral. Pacto bipartidista para amañar las elecciones. Pero ni se te ocurra decir que no vivimos en una democracia plena. https://t.co/c3LES1VOWP — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 3, 2023

Según ha explicado la corporación en un comunicado, el artículo 188 de la normativa electoral señala que el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, "corresponde en el caso de elecciones municipales y autonómicas a aquellos partidos que presentan candidaturas en municipios que comprendan al menos al 50 % de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente".

Por lo tanto, para repartir ese espacio se han tenido en cuenta los resultados de los últimos comicios locales y Podemos no cumple con ese criterio. Así se lo ha intentado explicar este jueves el presentador de La Hora de la 1, Marc Sala, a la propia Ione Belarra durante su entrevista. Sin embargo, la también ministra ha mostrado su desacuerdo con el periodista.

Le pido a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que rectifique una decisión que consideramos anti democrática. Podemos y sus votantes deben estar representados en los spots electorales. Aquí lo explico 👇 pic.twitter.com/0PbFVzx3gN — Ione Belarra (@ionebelarra) May 4, 2023

Sala le explica lo recogido en la ley y que no se trata de una decisión de RTVE, sino que es la Junta Electoral Central en base a esa norma la que toma la decisión. En ese momento Belarra le ha llevado la contraria y asegura que la JEC no ha tomado ninguna decisión, sino que ha sido la cadena pública quien ha propuesto este reparto de manera unilateral a la misma, que ahora tendrá eso sí que decidir en última instancia. Un mensaje reforzado por, quién si no, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

En @rtve han dicho que la exclusión de Podemos e IU de los espacios gratuitos para spots electorales es una decisión de la Junta Electoral Central. Han mentido. En @CanalRed_TV hemos hablado con fuentes conocedoras de la última reunión de la JEC que nos confirman que ni el tema… pic.twitter.com/5htTSbeYZ7 — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 4, 2023

Así es el reparto de minutos para spots de campaña

Veremos en qué queda todo esto pero por el momento, la corporación sólo contempla al PSOE y el PP, con 45 minutos cada uno; a Ciudadanos, con un total de 30 minutos, y a Vox, al que se reservan 15 minutos. En total, se verán 68 minutos de spots en La 1 durante la campaña electoral (en seis franjas al día de medio minuto, un minuto o minuto y medio), de los que sólo se emitirán 12,5 minutos en prime time (entre las 22 y las 23h). Para La 2 se reservan otros 67 minutos.

También se han previsto otros 15 minutos para bloques de propaganda electoral en el ámbito autonómico para los partidos que superaron el 20% en su comunidad, lo que permitirá la emisión de spots del PRC en Cantabria, de Bildu en Navarra, del PNV y Bildu en Euskadi, y del PSC y ERC en Cataluña.