Puigdemont: "Nadie tiene la capacidad de decir no a Sánchez que tiene Junts"

El prófugo independentista muestra su madrileñofobia en un acto en Francia: "Illa quita el dinero de los bolsillos de los catalanes para meterlo en el de los madrileños"

Junts tiene la sartén por el mango. Lo sabe y lo exhibe, aunque sea con esos modales histriónicos y ese discurso victimista que muestra su líder. El expresidente de la Generalitat y candidato del partido independentista a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha reivindicado su "capacidad de decirle no" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que su formación no ha venido, textualmente, "a reflotar al PSOE".

"Cataluña no puede ser el flotador del PSOE; no hemos venido a reflotar al PSOE", ha declarado en un acto con alcaldes catalanes en Amélie-les-Bains-Palalda (Francia). Puigdemont ha remarcado que "nadie tiene esta capacidad de decir 'no' a Sánchez como la tiene Junts", en referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Puigdemont dice que tiene "bien cogido" a Sánchez. Y hace un gesto, da pistas.

¿Sabéis por dónde lo tiene cogido? pic.twitter.com/SCgshOvhcz — Lobo (@TonoSVJ) April 19, 2024

"Ante un presupuesto español que no corrija el déficit, que no corrija el incumplimiento y solo dé palabras, votaremos que no", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que no pueden ser cómplices de una financiación que, a su juicio, no es solamente injusta, sino que es "verdaderamente un expolio, una tomadora de pelo".

Madrileñofobia

Además, Puigdemont ha afeado que el principal interés del PSOE es "salvar al partido" y ha asegurado que Junts no reflotará a un partido que, según él, se está hundiendo. Ha reprochado que el primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha permitido que quiten "el dinero del bolsillo de los catalanes y lo ponga literalmente en el bolsillo de los madrileños".

"El PSOE tiene un negocio fantástico con Illa de presidente", ha opinado el expresidente, que también ha criticado su gestión como ministro de Sanidad durante la pandemia. Puigdemont ha recalcado que nadie les tiene que dar "ninguna lección de qué quiere decir saber gestionar" y ha instado a llevar a cabo una gestión desde abajo.