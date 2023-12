Feijóo reta a Sánchez y le exige el fin del acuerdo PSOE-Bildu en Pamplona

La mayor 'esperanza' de acuerdo entre Feijóo y Sánchez durante la reunión que mantienen este viernes en el Congreso es la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Tras meses de desencuentro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen en la mañana de este viernes -coincidiendo con el Sorteo Extraordinario de Navidad-, en el neutral espacio del Congreso de los Diputados. No hay muchas esperanzas de que lleguen a un acuerdo salvo en la reforma del artículo 49 de la Constitución -para cambiar el término de disminuido por personas con discapacidad-, siempre y cuando Sánchez le aporte sólidas garantías a Feijóo de que tal cambio constitucional no conllevará otros.

La moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona acordada entre el PSN-PSOE y EH Bildu, para desbancar del Gobierno del consistorio a UPN, será otro de los temas fundamentales a tratar en la reunión. "Feijóo pedirá a Sánchez que hoy mismo llame a Javier Esparza para acordar la paralización de la moción de censura en Pamplona", trasladan fuentes de Génova a este periódico. "Si el problema es la falta de Presupuestos en la localidad, que se sienten y lo hablen", añaden.

"Si no se produce esa llamada y si el PSOE no busca una salida alternativa, el PP dará por confirmado que es un pago a Bildu por la investidura y esto supondrá un antes y un después en la política nacional en general y en las relaciones PP-PSOE en particular", subrayan fuentes de la dirección nacional del PP.

"El PP no gobierna en Pamplona y por tanto no actúa ni en busca de mantener el poder ni en busca de conseguirlo. Pero estamos a seis días de que el constitucionalismo pierda una batalla importante. Sánchez, al menos en esto, debe volver al lado correcto de la historia", aseveran.

El artículo 49 de la Constitución, la mayor esperanza de acuerdo

Aún celebrando en Génova el haber impuesto su estrategia a la de La Moncloa, consiguiendo que se traten los temas que el PP quiere y, además, en el neutral Congreso -porque "Sánchez me dio a elegir el sitio", insiste Feijóo-, la única posibilidad de acuerdo que se vislumbra es la reforma del artículo 49 de la Constitución. El que se cambie la ofensiva y anacrónica palabra de disminuido por "persona con discapacidad" -tal y como lleva recomendando la ONU desde 2006-, sí constituye una posibilidad real de acuerdo entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. "Se puede retomar la reforma del artículo 49 en el punto de acuerdo que teníamos en mayo antes de que se convocaran elecciones", asegura el líder del PP a ESdiario, pero, advierte, el PSOE "debe comprometerse por escrito de que no va a introducir enmiendas a la reforma".

El líder del PP testará, así, "la capacidad de mando del presidente para someter a Sumar a los acuerdos alcanzados para reformar el artículo 49 de la Constitución", traslada a ESdiario fuentes de la máxima confianza de Feijóo.

"Si Yolanda Díaz da garantías de que la modificación constitucional se circunscribirá a este asunto y no la utiliza para otros fines, hoy se puede cerrar el acuerdo", agregan. Es más, "el PP pedirá que enero sea mes hábil en el Congreso de los diputados, y a través del trámite de urgencia y aprobando la reforma con lectura única, esta modificación podría estar vigente en el mes de enero", inciden.