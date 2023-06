¿Cuánto valen los votos de Vox? Conversación de ESdiario con uno de sus líderes

En la formación de Abascal no se fían de Feijóo e insisten en entrar en todos los gobiernos que puedan para garantizar que se implementan sus medidas.

Las fricciones por los pactos de Gobierno entre el PP y Vox han copado este inicio de la precampaña y están perjudicando los intereses electorales de unos y otros y, sobre todo, el interés de sus votantes por desalojar de la Moncloa a Pedro Sánchez.

¿Es desmedido el afán de Vox por entrar en los gobiernos o responde a lo votado por los ciudadanos? ¿Deberían acordar Abascal y Feijóo una estrategia aplicable en todas las comunidades o es mejor que en cada territorio se negocie de manera libre, sin consignas ni órdenes? De todo esto hablamos con un importante dirigente de la formación que preside Santiago Abascal.



Lo primero de todo, nos deja claro es que Vox considera que su fuerza no radica tanto en la cantidad de escaños que hayan obtenido sino en cómo de determinantes sean estos. “Es algo que no entendéis los periodistas”, asegura. “No se trata del número de escaños o del porcentaje de votos sino de cuánto necesita el PP esos escaños”, sean los que sean.



“Es evidente que es así, pero eso no legitima a Vox a pedir el oro y el moro”, señala este periodista a su interlocutor. Lo democrático es que tenga el peso que le dan su votos, no el que pueda alcanzar por la fuerza, mediante algo parecido a un chantaje. "Como necesitas mi escaño para gobernar te lo pongo a precio de oro: quiero la vicepresidencia y cuatro consejerías. Puede funcionar, pero en ningún caso respondería al deseo de los ciudadanos expresado en las urnas”, añade.



La respuesta es clara: “Necesitamos entrar en los gobiernos para asegurarnos que se cumple lo que pactemos. En nuestras Consejerías mandamos nosotros y no dependemos de la voluntad del PP de cumplir sus acuerdos porque lo que pactan luego no lo cumplen”, afirma este mismo dirigente de Vox.



Y es que, explica, su prioridad no es echar a Sánchez del Gobierno sino “acabar con el sanchismo”. Según razona, “nosotros no queremos quitar a Sánchez para poner a otro que haga lo mismo que Sánchez, queremos acabar con las políticas que implementa Sánchez, con el sanchismo”. Para eso, dice, “necesitamos entrar en todos los Gobiernos que podamos”.

En todo caso, puntualiza este periodista, pasa lo mismo que con el número de Consejerías. “Por ejemplo, si Vox tiene el 8% de los votos no puede pretender, como dijo Buxadé en Extremadura, “cambiar radicalmente las políticas” que se aplican esa Comunidad. Podrá aspirar a influir en la toma de decisiones e incluso imponer algunas medidas, pero no puede pretender que el PP gobierne como lo haría Vox porque, de nuevo, los ciudadanos no lo han querido así”.



Según afirma esta voz autorizada de Vox, tratarán de entrar en el Gobierno de Feijóo si tienen esa posibilidad porque no se fían de que el líder del PP cumpla lo que puedan acordar en un pacto de legislatura. “Lo que firman luego no lo cumplen y si no estás dentro del Gobierno no puedes garantizar que se va a llevar a cabo”, explica.



A este respecto, el dirigente de Vox añade que Rajoy gobernó de forma continuista respecto a Rodríguez Zapatero. “Dígame cuatro cosas que hiciera Rajoy diferentes a Zapatero o cuatro medidas de Rajoy que acabaran con políticas de su predecesor”, dice.

Suponiendo que eso fuera cierto, replica este periodista, "Feijóo es Feijóo y Rajoy es Rajoy. Lo que hiciera o dejara de hacer Rajoy no condena ni vincula a Feijóo. El actual presidente del PP tendrá que ser juzgado por sus actos, no por los de sus predecesores. Querer eso es tan injusto como decir que lo que haga o diga Macarena Olona vincula a sus excompañeros de Vox".





Una estrategia común entre Abascal y Vox



¿No cree que tanto Abascal como Feijóo deberían afrontar el problema, hablar y tratar de acordar algo antes de que Sánchez saque más y más partido a los desacuerdos y encontronazos del PP y Vox?, pregunta este periodista.



“Es que Abascal y Feijóo hablan”, dice, “pero no se puede acordar nada porque el PP no tiene una sola voz, hay 17 partidos en uno y cada cual negocia y pacta como quiere”, responde. Por el contrario, asegura, “Vox solo tiene una voz, la misma en todos los lugares donde hay que gobernar”.



“Tampoco en Vox han transmitido precisamente una imagen de unidad sin fisuras. Hay quien asegura que en realidad el poder en la sombra lo tiene Buxadé por delante del propio Abascal”, replica este periodista.



“No voy a ocultar que en un grupo formado por personas hay discrepancias y fricciones de carácter personal. Eso es normal, pero cuando hablamos como partido tenemos una sola voz en toda España”, afirma.