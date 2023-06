Llanos Massó, presidenta de Les Corts, con ‘regalo’ del PP y Vox a Compromís

Con los 53 votos del PP y Vox, los de Abascal se llevan presidencia de las Cortes. Jugada del PP: cede votos para que Compromís tenga un puesto en la mesa dejando en evidencia al PSOE

Como estaba acordado, la castellonense Llanos Massó, de Vox, es la nueva presidenta de las Cortes Valencianas para la nueva legislatura tras recibir los 53 votos que suma su partido y el PP. La mesa de Les Corts la competan el popular Alfredo Castelló como vicepresidente primero, la socialista Gabriela Bravo como vicepresidenta segunda y el popular Víctor Soler como secretario primero.

La única sorpresa ha venido en la secretaria segunda, cuando Maria Josep Amigó, de Compromís, se ha hecho con este puesto frente a la socialista Josefina Bueno, que era la que en principio por votos lo iba a ostentar. Y lo ha hecho tras ceder el PP alguno de sus votos a Compromís en defensa de la pluralidad de la mesa, lo que ha provocado ya las críticas del PSOE que se negaba a dar un puesto a su ex socios de gobierno, quedando en evidencia.

El propio Carlos Mazón ha explicado que “el PP quiere favorecer que la mesa de Les Corts sea plural, que represente a todos los grupos. No podía ser de otra manera. No nos gustan los cordones sanitarios en la mesa de los árbitros. Hemos hecho un esfuerzo por la pluralidad en base a la condición de que como mínimo todos los partidos tienen que estar representados. No fue así en la anterior legislatura”.

Carlos Mazón espera que “este ejemplo de debate, acuerdos y generosidad en Les Corts sea una constante, no sólo en la votación de hoy sino en las distintas aptitudes” y ha agradecido el discurso de la nueva presidenta que ha calificado como “adecuado e institucional”.

Perfil de Llanos Massó

Llanos Massó no es una cara nueva de Vox, fue de las primeras que sumó al partido de Santiago Abascal como coordinadora de Castellón cuando aún no había llegado a las instituciones, y hace cuatro años entró de diputada en las Cortes Valencianas, por lo que en el hemiciclo valenciano ya la conocen.

La nueva presidenta de Les Corts no oculta que es una persona de valores católicos y contrario al aborto, pero desde Vox niegan que sea miembro de Hazte Oír o de asociaciones similares. En la legislatura pasada con el Botànic, Llanos Massó incidía mucho en denunciar el “adoctrinamiento en las aulas” y defendió el pin parental. Célebre es su intervención criticando un libro que mostraba diferentes tamaños de penes a los niños.

Llanos Massó, que será la tercera mujer que presidirá las Cortes Valencianas, tras Marcela Miró y Milagrosa Martínez, ha hecho un discurso institucional pidiendo una labor constructiva en el parlamento con argumentos y sin insultos. Ha señalado que a los valencianos les preocupa la sequía, la educación, la sanidad o el empleo, y que “quieren respuestas, no dolores de cabeza. Debemos aportar soluciones. Llanos Massó por cierto ha hecho una referencia contra los discursos de violencia contra la mujer y ha acabado subrayando que “esta es la casa de todos los valencianos”.