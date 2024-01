Ábalos defiende la amnistía y acaba vapuleado por un magistrado: "preocupante"

El ex ministro y ex número 2 de Sánchez se enzarza con un magistrado por la polémica ley para amnistiar a Puigdemont: “despenaliza el terrorismo y viola el derecho de la Unión Europea”

El ex ministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, sigue en su papel de tertuliano televisivo para defender las decisiones y los pactos de Pedro Sánchez como la ley de amnistía. Sin embargo, Ábalos en acabó vapuleado en el programa Todo es mentira de Cuatro por un magistrado que desarmó sus argumentos a favor de la norma que va a aprobar el Gobierno para amnistiar a Carles Puigdemont y a los implicados en el procés.

José Luis Ábalos tuvo un intercambio de pareceres en el programa que conduce Risto Mejide con el magistrado Jesús Villegas, que reprochaba que “nosotros como jueces tenemos la obligación de denunciar desde un punto de vista doctrinal y académico que una ley que despenaliza el terrorismo y que compromete los fondos europeos es una ley que viola el derecho de la Unión Europea”.

El ex ministro socialista consideraba que los jueces no pueden criticar la ley de amnistía “y luego reivindicar la independencia del poder judicial, si no no sé qué ejercicio están haciendo” pero el magistrado Jesús Villegas respondía que “claro que hay muchísimas opiniones doctrinales en contra de la amnistía, en el ejercicio de nuestra libertad de expresión e investigación académica podemos dar nuestra opinión”.

“El argumento de que la ley no se ha aprobado es una falacia porque lo esencial ya lo conocemos y es tremendamente preocupante”, subraya el juez a José Luis Ábalos, que acusa al magistrado de “hacer política y no respetar la independencia judicial”. Jesús Villegas lanza un zasca y le contesta “no creo que diga eso de mala fe porque no es un jurista” y le recuerda que “numerosos juristas, abogados, jueces, catedráticos y fiscales dan su opinión de la ley de amnistía y eso es perfectamente legítimo porque enrique el debate”.